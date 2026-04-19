Messi, reușită de kinogramă în fața a 75.000 de oameni! Argentinianul, decisiv pentru Inter Miami

ADVERTISEMENT

Lionel Messi a marcat două goluri, dintre care unul foarte spectaculos, în minutul 79, care a adus victoria echipei Inter Miami în primul meci al noului antrenor interimar Guillermo Hoyos. Inter Miami a învins Colorado Rapids cu 3-2 în fața a 75.824 de spectatori – a doua cea mai mare audiență din istoria MLS – pe stadionul Empower Field din Colorado.

Messi a reușit un nou gol de kinogramă

A fost primul meci al echipei Miami de când , la doar patru luni după ce a condus clubul la primul său titlu în MLS Cup. Hoyos, a cărui relație cu Messi datează de pe vremea când lucra la renumita academie La Masia a Barcelonei, acum mai bine de 20 de ani, a fost numit la cârma echipei principale pentru meciurile următoare. El era în club, unde îndeplinea rolul de director sportiv.

ADVERTISEMENT

Messi a deschis scorul, transformând un penalty în minutul 13, înainte de golul său decisiv din finalul meciului, într-un moment în care gazdele egalaseră. A doua sa reușită a fost un golazzo, marcă înregistrată a starului argentinian – șut în diagonală, după o pătrundere vertiginoasă în careu.

Argentinianul este golgheter și în acest sezon

Messi a marcat șapte goluri în acest sezon, fiind la egalitate cu Sam Surridge și Petar Musa în fruntea clasamentului golgheterilor din MLS. El se află într-o formă foarte bună, iar americanii speră să-l vadă jucând până la finalul contractului, scadent în 2028. Messi are o clauză prin care poate renunța mai devreme la ceea ce este probabil ultimul său angajament.

ADVERTISEMENT

Întrebat cum abordează situația de a-l antrena pe Messi, compatriotului său argentinian, Guillermo Hoyos, a răspuns: „Cel mai bun antrenor din lume se află, de fapt, acolo, pe teren. Noi, antrenorii, suntem doar niște ghizi”

ADVERTISEMENT

Inter Miami, neînvinsă de șapte meciuri

Inter Miami este acum neînvinsă de șapte meciuri și nu a mai pierdut de la înfrângerea cu 3-0 din deschiderea sezonului, suferită în fața echipei LAFC. Pe final, mijlocașul echipei Miami, Yannick Bright, cel care a scos penalty-ul din care a marcat Messi, a primit un cartonaș roșu direct în minutul 87 pentru că a folosit „un limbaj ofensator, insultător și abuziv auzit de arbitru”, după cum scrie în raportul oficial.

ADVERTISEMENT

Viitorul lui Messi nu pare însă legat de Miami. . Acesta este un semn clar că după retragerea din fotbal, argentinianul vrea să se stabilească în orașul catalan, de care îl leagă cele mai frumoase amintiri.