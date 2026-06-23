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Messi – Ronaldo, duel nuclear la Campionatul Mondial! Culoar pentru un meci Argentina – Portugalia în fazele eliminatorii

Messi și Ronaldo s-ar putea întâlni la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. Care este culoarul pentru un meci Argentina - Portugalia în fazele eliminatorii.
Iulian Stoica
24.06.2026 | 00:14
Messi Ronaldo duel nuclear la Campionatul Mondial Culoar pentru un meci Argentina Portugalia in fazele eliminatorii
SPECIAL FANATIK
Messi - Ronaldo, duel nuclear la Campionatul Mondial! Culoar pentru un meci Argentina - Portugalia în fazele eliminatorii. Foto: Colaj Fanatik
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Faza grupelor de la Campionatul Mondial este pe cale să se încheie, iar echipele își fac toate calculele pentru rundele eliminatorii ale competiției. Cum era de așteptat, iubitorii fotbalului urmăresc cu mare atenție parcursul celor mai cunoscuți fotbaliști: Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, cei doi putând fi protagoniștii unui duel direct.

Culoar pentru un meci Argentina – Portugalia în fazele eliminatorii

Atât Lionel Messi, cât și Cristiano Ronaldo au ieșit la rampă în etapa a doua a fazei grupelor. Argentina s-a impus cu scorul de 2-0 în fața Austriei, ambele reușite fiind semnate de atacantul de la Inter Miami. De cealaltă parte, CR7 a marcat primele sale două goluri de la acest turneu final în confruntarea Portugalia – Uzbekistan, scor 5-0.

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Argentina și-a asigurat deja calificarea de pe prima poziție în șaisprezecimile competiției, cele două victorii obținute fiind suficiente. În schimb, Portugalia trebuie să se impună în runda a treia, contra Columbiei, pentru a încheia pe prima poziție în Grupa K a Campionatului Mondial.

Ei bine, dacă și Portugalia își va câștiga grupa, atunci am putea fi martori la un nou duel între Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Mai exact, cei doi s-ar putea întâlni în faza sferturilor, asta dacă ambele naționale vor reuși să treacă de primele două tururi eliminatorii. Cu siguranță, un ultim dans între Messi și Ronaldo ar stârni un interes uriaș din partea microbiștilor.

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Istoricul Messi – Ronaldo la echipele naționale

Dacă la nivel de club s-au întâlnit de foarte multe ori, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo s-au înfruntat în doar două rânduri la echipele naționale, de fiecare dată în dueluri amicale. Primul Argentina – Portugalia cu cei doi în teren a avut loc pe 9 februarie 2011, când formația din America de Sud se impunea cu scorul de 2-1: Messi a adus victoria în minutul 90, după ce Ronaldo marcase în minutul 21.

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A doua înfruntare a avut loc pe 18 noiembrie 2014, de această dată Portugalia impunându-se cu scorul de 1-0. Deși nu mai sunt la prima tinerețe, cei doi titani ai fotbalului demonstrează în continuare că o asemenea rivalitate va fi extrem de greu de egalat în anii următori.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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