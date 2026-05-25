Messi s-a accidentat! Alertă la campioana mondială cu trei săptămâni înaintea începerii turneului final

Lionel Messi a părăsit terenul în minutul 73 al meciului câștigat de Inter Miami, scor 6-4, împotriva echipei Philadelphia Union. Căpitanul naționalei Argentinei a acuzat dureri la partea superioară a coapsei stângi, după ce a executat o lovitură liberă. El a cerut să fie înlocuit și i-a lăsat locul lui Mateo Silvetti.

Messi a părăsit terenul accidentat în minutul 73

. Rara înlocuire a vedetei de la Miami, atât de aproape de începerea Cupei Mondiale, a umbrit o victorie spectaculoasă și o primă repriză record, cu opt goluri marcate

Union a preluat rapid conducerea cu 2-0 grație celor două goluri marcate de Milan Iloski – unul din acțiune și unul din penalty – înainte ca Germán Berterame să profite de o centrare a lui Messi pentru a marca în poarta goală și a reduce diferența.

Union și-a restabilit avantajul de două goluri câteva minute mai târziu, când Bruno Damiani a marcat după ce portarul echipei Miami, Dayne St. Clair, a deviat o lovitură spre el. Miami a revenit în forță după ce a primit al treilea gol.

Prima repriză a meciului Inter Miami – Philadelphia a avut opt goluri

Luis Suárez a marcat, apoi Berterame și-a înscris al doilea gol, iar Suárez a mai adăugat unul, oferind gazdelor un avantaj de 4-3. Cu puțin înainte de pauză, Sergio Reguilón a fost sancționat pentru un henț după o revizuire VAR, ceea ce a dus la al treilea gol al lui Iloski, care a egalat scorul la 4-4.

Echipele au intrat la pauză după cea mai prolifică repriză din istoria MLS. Niciodată nu se marcaseră opt goluri într-o repriză. Repriza a doua a început sub o ploaie torențială, iar jocul a încetinit. În consecință, niciuna dintre echipe nu a reușit să-și creeze ocazii la fel de bune ca în primele 45 de minute.

La câteva minute după ce Messi a părăsit terenul, Suárez a marcat al treilea său gol în meci, după o pasă altruistă a lui Berterame, aducând Miami în avantaj. Coechipierul lui Messi de la naționala Argentinei, Rodrigo De Paul, a marcat al șaselea gol al serii pentru Miami.

Argentina debutează la CM contra Algeriei

MLS va intra acum într-o pauză prelungită, din cauza disputării Campionatului Mondial, și se va relua după jumătatea lunii iulie. Datorită acestei victorii, Miami a urcat pe locul al doilea în Conferința de Est a MLS, cu 31 de puncte, la două puncte în spatele liderului Nashville.

Argentina nu și-a anunțat încă lotul final pentru Cupa Mondială, dar se așteaptă ca Messi să participe pentru campioana en titre la al șaselea turneu final.

„Din câte știu, deși nu avem încă un raport în acest sens, a fost vorba despre oboseală. Terenul era greu și Leo a simțit că nu are rost să riște”, a declarat antrenorul echipei Miami, Guillermo Hoyos, după meci.

Urmează apoi partidele cu Iordania și Austria.