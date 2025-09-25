Messi s-a distrat la New York. Reacție demențială a comentatorului după două goluri și un assist reușite pentru Inter Miami

Lionel Messi a condus atacul lui Inter Miami, marcând de două ori și oferind o pasă de gol în meciul câștigat de echipa sa, cu 4-0, în deplasare, pe terenul celor de la New York City. El a ajuns astfel la un total de cinci goluri în ultimele nouă zile.

Inter Miami s-a calificat oficial în play-off

Cu această victorie, Inter Miami ocupă locul al treilea în clasamentul Conferinței de Est, cu 55 de puncte în 29 de meciuri, la două puncte în spatele liderului Philadelphia Union. Echipa lui Messi a obținut biletele pentru play-offul Conferinței de Est a MLS.

Antrenorul principal al echipei lui Inter, Javier Mascherano, a subliniat că echipa a atins un obiectiv important, dar că acesta este doar primul pas pentru un club care aspiră să câștige din nou titlul Supporters’ Shield, oferit primei clasate în sezonul regular.

„Suntem fericiți și liniștiți că am atins primul obiectiv, care era calificarea în playoff. Acum vom încerca să terminăm pe un loc cât mai bun în clasament, ceea ce ne-ar permite să avem avantajul terenului propriu în faza următoare”, a declarat Mascherano.

Messi putea reuși tripla, dar a avut grijă de Suarez

Messi a avut ocazia să înscrie o triplă când Inter Miami a obținut un penalty în minutul 83, dar căpitanul Herons a ales să îi dea șansa colegului și prietenului său, Luis Suárez, să marcheze.

„A făcut asta de multe ori în cariera sa. Se uită la unii coechipieri care nu au marcat și au nevoie de un gol mai mult decât are el. Încearcă să ajute în acest fel. Pentru mine, este minunat. A încercat să arate tuturor ce înseamnă spiritul de echipă”, a mai spus Mascherano.

Messi a reușit să înscrie două sau mai multe goluri în opt dintre ultimele 12 meciuri ale Inter Miami, devenind al patrulea jucător din istoria MLS care a înregistrat mai multe goluri în doar opt meciuri într-un singur sezon.

Este golgheterul la zi al MLS, cu 24 de goluri

Echipa lui se va concentra acum pe meciul împotriva Toronto FC de sâmbătă seara, Inter Miami urmărind să câștige Supporters’ Shield 2025.

„Știm că avem două meciuri în plus, așa că vom încerca să ne odihnim și să ne recuperăm înainte de a merge la Toronto. Știm cât de dificilă va fi sâmbătă, deoarece avem mai puțin de 72 de ore pentru a juca, dar vom încerca să jucăm cât mai bine și să câștigăm meciul și să ne clasîm cât mai sus posibil. Dacă vom reuși să câștigăm cele cinci meciuri rămase, va fi minunat și vom avea șansa să luptăm pentru Supporters’ Shield”, a declarat argentinianul conform espn.

având acum 24 de goluri, cu două mai mult decât Denis Bouanga, de la LAFC. Argentinianul a reușit și 13 pase de gol.

