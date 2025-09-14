Messi s-a făcut de râs cu o execuție stil Panenka! Inter Miami, învinsă la scor după ratarea argentinianului de la punctul cu var

Messi a avut șansa de a înscrie al 20-lea gol al sezonului în MLS, în minutul 32, pe stadionul Bank of America, după ce analiza VAR a stabilit că a fost faultat în careu de Djibril Diani, de la Charlotte. , Messi a încercat o execuție în stil Panenka, pe mijlocul porții.

Messi nu mai ratase un penalty de trei ani

Doar că portarul lui Charlotte, Kristijan Kahlina, a rămas pe poziție și a oprit lovitura fotbalistului care a câștigat de opt ori Balonul de Aur. Messi transformase toate cele trei lovituri de la 11 metri, pe care le executase pentru Inter Miami, de când a venit la echipă. Ultima ratare de la punctul cu var a fost în meciul Argentinei împotriva Poloniei, la Cupa Mondială din 2022.

Situația s-a înrăutățit aproape imediat pentru Messi și Miami. Fotbaliștii de la Charlotte au pornit la atac și Kerwin Vargas a centrat jos pentru Idan Toklomati, care l-a învins pe Oscar Ustari, din poarta Interului. Toklomati și-a completat hat-trick-ul în repriza a doua. A dublat avantajul gazdelor, din apropierea porții, în minutul 47 și a închis tabela dintr-un penalty dictat în urma unui fault asupra lui Wilfried Zaha, în minutul 84.

Inter Miami a terminat meciul în zece oameni

Echipa din Miami a avut o reacție moale, cea mai mare ocazie de a marca fiind atunci când Messi i-a pasat lui Tadeo Allende în fața porții, dar Kahlina a reușit din nou să salveze. Inter a terminat meciul cu 10 oameni, după ce fundașul Tomás Avilés a primit al doilea cartonaș galben în minutul 79.

Victoria a fost a noua consecutivă pentru Charlotte în campionat, egalând recordul MLS stabilit de Seattle Sounders în 2018. De asemenea, a consolidat locul său pe podium în clasamentul Conferinței de Est.

Inter a jucat fără atacantul L pentru că a scuipat un membru al staff-ului echipei Seattle după înfrângerea din finala Leagues Cup din 31 august.

Miami va juca marți un meci revanșă cu Seattle, în MLS. Echipa lui Messi este abia pe locul opt în clasament, dar are patru meciuri mai puțin disputate, decât liderul Philadelphia.

Mascherano și-a apărat fostul coechipier

„E clar că mă îngrijorează, am pierdut cu 3-0”, a spus Mascherano. „Evident, speram să facem un meci bun și să obținem cele trei puncte, pentru a ne recăpăta încrederea și a face un pas înainte în tot ce urmează. Din păcate, nu a fost seara pe care ne-o doream. Vom ieși din această situație muncind din greu și, mai presus de toate, câștigând. Nu cunosc altă cale de ieșire”, a spus antrenorul Javier Mascherano după meci.

Acesta l-a apărat pe Messi. „Cred că singurul lucru pe care nu-l putem face este să fim nedrepți și să dăm vina pe el sau să ne agățăm de acest penalty ratat. A fost o situație de joc. În mod clar, dacă există cineva care ne-a ajutat să câștigăm în tot sezonul, acela este Leo”, a mai declarant tehnicianul oaspeților.