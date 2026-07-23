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Messi, scandal la naționala Argentinei cu Lionel Scaloni! Ce s-a întâmplat la finala cu Spania: „Cine naiba se opune?”

Sergio Aguero, fostul atacant al Argentinei, susține că selecționerul nu a ținut cont de sfaturile lui Lionel Messi înaintea finalei pierdute cu Spania și vorbește despre o dispută între cei doi.
FANATIK
23.07.2026 | 11:47
Messi scandal la nationala Argentinei cu Lionel Scaloni Ce sa intamplat la finala cu Spania Cine naiba se opune
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Lionel Scaloni a intrat într-un conflict cu Leo Messi. Ce dezvăluiri a făcut Sergio Aguero. Foto: hepta.ro.
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La câteva zile după finala Campionatului Mondial 2026, pierdută de Argentina în fața Spaniei, scor 0-1, în jurul naționalei pregătite de Lionel Scaloni continuă să apară informații despre tensiunile din vestiar. Fostul internațional Sergio Aguero susține că între selecționer și Lionel Messi ar fi existat un schimb de replici înaintea ultimului act al competiției.

Sergio Aguero: „Messi nu a fost de acord cu planul tactic al lui Scaloni”

Potrivit lui Sergio Aguero, căpitanul Argentinei i-ar fi transmis selecționerului că echipa nu ar trebui să cedeze complet posesia Spaniei și să se bazeze exclusiv pe contraatac. Fostul atacant afirmă că Messi considera că o astfel de abordare urma să îngreuneze șansele Argentinei de a câștiga finala.

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Aguero susține că Lionel Scaloni și-a păstrat însă planul tactic, în ciuda obiecțiilor formulate de Messi. „Sincer, nu mi-a plăcut cum s-au terminat lucrurile în finală cu echipa națională… Cine naiba se opune cuvintelor celui mai mare jucător din lume?”, a declarat fostul internațional argentinian, care afirmă că a discutat ulterior cu Messi despre cele întâmplate.

Imaginile din tunel au alimentat speculațiile privind atmosfera din vestiar

La scurt timp după finală, pe rețelele sociale a circulat un videoclip filmat în tunelul stadionului, înaintea intrării pe teren. În imagini, Lionel Messi le transmite colegilor un mesaj de încurajare, îndemnându-i să rămână calmi și să se concentreze exclusiv asupra jocului. Secvențele au fost interpretate de unii suporteri drept un indiciu că în vestiar ar fi existat tensiuni înaintea meciului.

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În ciuda speculațiilor din ultimele zile, viitorul lui Lionel Scaloni la cârma naționalei Argentinei rămâne incert. Contractul selecționerului expiră la finalul anului, iar după înfrângerea din finala Cupei Mondiale au apărut informații privind o posibilă despărțire. Totuși, în ultimele zile au apărut și semnale că tehnicianul ar putea continua pe banca reprezentativei.

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