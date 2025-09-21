Messi – show! Argentinianul a urcat pe primul loc în clasamentul golgheterilor din MLS, cu cifre impresionante în acest sezon

Lionel Messi a contribuit la toate cele trei goluri, menținând Inter Miami în cursa pentru Supporters Shield din MLS. Echipa lui a învins cu 3-2, acasă, formația D.C. United și a urcat pe poziția a cincea în Conferința de Est a MLS.

Messi a reușit două goluri și o pasă de gol

a început în prima repriză. Starul argentinian a dat o pasă perfectă peste apărarea adversă, iar Tadeo Allende a deschis scorul pentru Miami, în minutul 35, pe stadionul Chase din Fort Lauderdale.

Atacantul belgian Christian Benteke a egalat pentru D.C. la începutul reprizei a doua, dar Messi a ieșit din nou la rampă. El a marcat primul său gol, în minutul 66, fructificând o pasă de la fostul său coechipier de la Barcelona, Jordi Alba.

Jucătorul în vârstă de 38 de ani a mărit avantajul celor de la Miami, trimițând mingea cu piciorul stâng în colțul lung, cu un șut de la marginea careului. Gol de kinogramă, în stilul deja consacrat al starului celor de la Miami.

N-a vrut să bată un penalty, iar coechipierul lui a ratat

Messi ar fi putut realiza o triplă, dar, surprinzător, nu s-a oferit să execute penalty-ul acordat Interului, în minutul 72. Responsabilitatea i-a fost încredințată tânărului său compatriot, Mateo Silvetti, care a trimis însă mingea în bara transversală.

Jacob Murrell a marcat pentru D.C. în prelungiri, dar reușitele lui Messi s-au dovedit suficiente pentru ca Miami să-și consolideze poziția în clasamentul Conferinței de Est. Echipa lui Javier Mascherano s-a apropiat la opt puncte de liderul Supporters’ Shield, Philadelphia Union, și mai are încă trei meciuri de disputat, în încercarea de se apropia de aceasta.

Primul în clasamentul golgheterilor din MLS

„Mai avem câteva meciuri de disputat și, dacă obținem rezultate bune, vom avea șanse și mai mari să urcăm în clasament și să terminăm pe primul loc, ceea ce, după cum știm cu toții, este primul obiectiv”, a declarat antrenorul argentinian.

„În ceea ce-l privește pe Leo, a fost o seară normală pentru el. Abilitatea lui de a găsi situații în care să poată duce echipa pe umeri atunci când aveam cea mai mare nevoie e deja binecunoscută. Astăzi am putut profita din nou de asta”, a mai afirmat Mascherano.

Dubla lui Messi l-a propulsat pe acesta deasupra lui Sam Surridge, de la Nashville, și în fruntea clasamentului marcatorilor din MLS.