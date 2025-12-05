Messi și-a ales favoritul. Care a fost cel mai valoros antrenor din cariera lui de peste 20 de ani

ADVERTISEMENT

Lionel Messi a împlinit 38 de ani a avut șansa de a fi antrenat de nume uriașe din fotbalul mondial. El a debutat la FC Barcelona în 2004, când a fost aruncat în luptă de olandezul Frank Rijkaard, cel care conducea la vremea respectivă destinele catalanilor.

Messi îl consideră pe Guardiola antrenorul complet

La echipa națională, Messi a jucat primul meci în 2005, când selecționer era Jose Peckerman. În cei peste 20 de ani de carieră, Messi a fost antrenat de nume mari, de la Guardiola la Luis Enrique, de la Ronald Koeman la Ernesto Valverde.

Plus Maradona, Sampaoli, Gerardo Martino, Bielsa sau Lionel Scaloni, la naționala Argentinei. Dintre toți, unul singur s-a detașat față de ceilalți și este considerat de Messi ca fiind unic. Este vorba despre Pep Guardiola.

„Pentru mine, este unic. Există antrenori extraordinar de buni, dar el are ceva diferit. Pentru mine, este cel mai bun dintre toți. În ceea ce privește viziunea sa, pregătirea jocului, capacitatea sa de a comunica cu jucătorii. Este complet.

Cei doi au adus 14 trofee la Barcelona

A mers în altă parte și a continuat să câștige. Nu doar pentru că a câștigat, ci și datorită modului în care au jucat echipele sale”, a declarat Lionel Messi, potrivit mundodeportivo.com. Messi a fost antrenat de Guardiola în intervalul 2008-2012.

Aceea a fost cea mai bună perioadă din cariera lui, așa că nu e de mirare de ce Messi l-a ales pe Guardiola. Cu cei doi, Barcelona a câștigat 14 trofee, iar argentinianul a cucerit de patru ori trofeul Balonul de Aur.

Messi poate deveni campion în MLS

Fotbalistul argentinian se află, în acest weekend, în fața unei noi mari performanțe din cariera sa.

Messi are cifre stratosferice în acest sezon de MLS. Cu 405 assisturi în toată cariera, Messi a devenit lider mondial la acest capitol, depășindu-l pe Ferenc Puskas.

Deși Inter Miami pornește ca favorită în finala MLS, programată pe 6 decembrie, ultima confruntare dintre cele două echipe a fost un duș rece pentru formația din Florida. Whitecaps a administrat celor de la Inter o dublă înfrângere, 2-0 și 3-1, în semifinalele Champions Cup.