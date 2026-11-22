ADVERTISEMENT

(39 de ani) a fost protagonistul unui episod practic fără precedent în cariera sa. Cu ocazia meciului disputat de echipa sa, Inter Miami, pe teren propriu în compania celor de la Columbus Crew în play-off-ul din MLS, starul argentinian a avut un moment în care a fost enervat la culme de un adversar și astfel și-a pierdut cumpătul, chestiune care i se întâmplă extrem de rar.

Lionel Messi și-a lovit un adversar cu mingea în cap, în mod intenționat

Mai exact, Messi a încercat la un moment dat să repună rapid de la margine, dar Gonzalo Tapia s-a pus în fața sa pentru a împiedica acest lucru, astfel încât superstarul celor de la Inter Miami a luat pur și simplu balonul și l-a lovit cu el în cap pe adversarul său. În mod evident, Lionel Messi a fost avertizat de către arbitru cu galben după acest incident.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte însă, și Tapia a primit cartonaș galben după acea fază, bineînțeles pentru că a întârziat repunerea mingii în joc. Faza s-a petrecut în prelungirile primei reprize, atunci când cei de la Columbus Crew conduceau cu scorul de 1-0, gol marcat chiar de Gonzalo Tapia în minutul 9, din penalty.

Mai mult decât atât, în minutul 36, Inter Miami rămăsese și în inferioritate numerică după eliminarea lui Lujan pentru două cartonașe galbene. Așadar, exista deja o iritare destul de mare în rândul echipei lui Messi. Iar această chestiune și-a pus din plin amprenta pe jocul formației din Florida până la finalul partidei.

ADVERTISEMENT

Fanii lui Cristiano Ronaldo au răbufnit pe internet

Columbus Crew a mai marcat de două ori, prin Habroune în minutul 52 și din nou prin Tapia în minutul 58, astfel încât Inter Miami a pierdut în cele din urmă acest meci de pe teren propriu cu scorul de 0-3. Revenind la acea fază tensionată în care a fost implicat Lionel Messi, la scurt timp după finalul partidei anumiți fani ai lui au reacționat vehement pe rețelele de socializare la adresa argentinianului.

ADVERTISEMENT

Mai exact, ei au susținut că Messi ar fi în continuare „protejatul” arbitrilor întrucât el ar fi trebuit eliminat direct pentru acel comportament. De asemenea, au apreciat că Ronaldo nu ar fi fost iertat într-o situație similară: „Când ești băiatul de aur protejat de media poți să îți lovești un adversar cu mingea în cap, să pierzi 3-0 acasă și tot să fii tratat ca omul meciului. Dublul standard este jenant”.

ADVERTISEMENT

😂😂😂😂 via: @MLS https://t.co/HUM3RJbTRd — Messi World (@M10GOAT)