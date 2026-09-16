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Apple TV intră în forță pe piața de streaming din România și are o ofertă de nerefuzat pentru pasionații de sport. Pe lângă serialele și filmele originale, platforma permite acces la cele mai importante competiții din SUA, de la fotbalul din Major League Soccer până la meciurile de baseball din MLB.

Lionel Messi și meciurile din MLS, disponibile pe Apple TV în România

Pentru publicul român, principala atracție o va reprezenta cu siguranță campionatul de fotbal nord-american, acolo unde evoluează nume uriașe precum Lionel Messi sau Robert Lewandowski . În același timp, Apple a făcut un pas important și în lumea Formulei 1, după ce a achiziționat drepturile de transmisie pentru Statele Unite începând cu sezonul 2026.

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Major League Soccer va fi de departe atracția principală a platformei. Apple TV transmite toate partidele din MLS, iar abonații din peste 100 de țări și regiuni pot urmări competiția fără restricții teritoriale de transmisie. Oferta nu se limitează la meciurile din sezonul regulat. Fanii au acces și la play-off-ul MLS Cup, Leagues Cup, competiția care reunește echipe din Statele Unite, Canada și Mexic, MLS All-Star Game și Campeones Cup. Astfel, microbiștii din România vor urmări atât evoluțiile lui , cât și partidele altor formații importante din campionat, precum Los Angeles FC, LA Galaxy sau Vancouver Whitecaps.

Baseball din MLB, în fiecare vineri pe Apple TV

O altă competiție importantă care se va vedea pe Apple TV este Major League Baseball (MLB), cel mai important campionat de baseball din lume.Prin intermediul programului „Friday Night Baseball”, abonații pot urmări câte două partide în fiecare vineri, pe parcursul sezonului regulat.

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Transmisiunile sunt disponibile în 60 de țări și regiuni, inclusiv în România, și beneficiază de o producție specială, cu analize și comentarii dedicate. Printre echipele care pot fi urmărite se numără New York Yankees, Los Angeles Dodgers, Boston Red Sox sau New York Mets, formații cu o istorie impresionantă în sportul american.

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Ce trebuie să știe fanii din România despre Formula 1 pe Apple TV

Începând cu sezonul 2026, Apple TV transmite exclusiv Marele Circ în Statele Unite, oferind acces la toate sesiunile de antrenamente, calificările, cursele sprint și Marile Premii. Există însă o diferență importantă pentru publicul din România: drepturile de transmisie ale Formulei 1 sunt disponibile prin Apple TV doar pe teritoriul Statelor Unite. Prin urmare, un abonament achiziționat în România nu oferă

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Cât costă un abonament Apple TV

Pentru cei interesați să urmărească meciurile din MLS, partidele de baseball sau producțiile originale, Apple TV este disponibil în România la prețul de 39,99 lei pe lună. Utilizatorii noi beneficiază de o perioadă de încercare gratuită de șapte zile, după care abonamentul se reînnoiește automat, dacă nu este anulat.

De asemenea, Apple oferă perioade promoționale extinse pentru anumite dispozitive noi. Utilizatorii eligibili care achiziționează și activează produse precum iPhone, iPad, Mac sau Apple TV 4K pot beneficia de trei luni gratuite, în funcție de condițiile ofertei. Platforma poate fi accesată de pe iPhone, iPad, Mac, dar și de pe telefoane Android, televizoare inteligente, console PlayStation și Xbox sau direct din browser, pe site-ul oficial.