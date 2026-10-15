Sport

Messi și Mățan au bifat aceeași performață în MLS! Campionatul nord-american se apropie de faza finală

Catalin Oprea
15.10.2026 | 07:00
Messi si Matan au bifat aceeasi performata in MLS Campionatul nordamerican se apropie de faza finala
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Messi și Mățan s-au calificat în play-offul MLS FOTO X
Inter Miami, cu Messi pe teren, și FC St. Louis, cu Mățan integralist, s-au calificat în play-offul MLS, acolo unde începe faza eliminatorie a competiției
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Inter Miami CF a învins New York City FC cu scorul de 2-0, în meciul din sezonul regulat al MLS. Prin această victorie de pe teren propriu, Inter Miami și-a asigurat oficial calificarea în play-off-ul MLS Cup 2026 și și-a consolidat poziția a doua în Conferința de Est.

Messi a ajuns la 35 de contribuții la gol în acest sezon

Germán Berterame a deschis scorul în minutul 20 din pasa lui Luis Suárez, după o fază colectivă de colecție a echipei lui Messi. A fost primul gol după o pauză de cinci luni pentru argentinianul care joacă la naționala Mexicului.

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Apoi, chiar înainte de pauză, Rodrigo De Paul a dublat avantajul în prelungirile primei reprize (minutul 45+5), servit de Lionel Messi. În 26 de meciuri jucate sezonul acesta în MLS, starul argentinian are 23 de goluri înscrise și 12 pase de gol oferite.

Portarul lui Inter Miami, Dayne St. Clair, a apărat un penalty executat de Nicolás Fernández în minutul 90+6, păstrând poarta intactă pentru echipa gazdă.

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Portarul lui Inter Miami a apărat un penalty

Inter Miami va juca în continuare la Atlanta united și la New York Red Bulls, iar următorul meci pe teren propriu va avea loc pe 29 octombrie, împotriva celor de la FC Cincinnati.

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Deși echipa și-a asigurat matematic prezența în play-off după victoria cu New York City FC, aceste ultime confruntări din sezonul regulat sunt cruciale pentru stabilirea avantajului terenului propriu în fazele eliminatorii.

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Tot azi noapte în MLS, St. Louis City SC, formație la care joacă Alex Mățan, a remizat, scor 0-0, pe teren propriu cu liderul Conferinței de Vest, Vancouver Whitecaps. Datorită acestui punct, St. Louis City a stabilit un record absolut în istoria MLS, ajungând la o serie de 21 de meciuri consecutive fără înfrângere în toate competițiile (doborând vechiul record deținut de New York Red Bulls din 2016).

Mățan, titular la echipa care a stability un record în MLS

Totodată, prin acest rezultat de 0-0, St. Louis City SC a obținut și ea calificarea matematică în play-off-ul din acest an, fiind pe locul doi în Conferința de Vest. Alexandru Mățan a fost titular în meciul de azi-noapte. Mijlocașul român a jucat toate cele 94 de minute ale partidei (inclusiv prelungirile). A avut o evoluție activă la mijlocul terenului, a trimis un șut spre poarta adversă și a primit un cartonaș galben în minutul 85 în urma unui fault.

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Acesta s-a transferat la clubul din Missouri în iulie 2026, venind liber de contract după o experiență în Grecia, la Panetolikos. El a jucat însă înainte la Columbus Crew, unde chiar a câștigat titlul în MLS.

 

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