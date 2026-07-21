Sport

Messi, tangoul și cuțitarii. Răzvan Ioan Boanchiș, editorial despre adevărata față a Argentinei la Campionatul Mondial

Răzvan Ioan Boanchiș analizează finala Cupei Mondiale 2026 și explică de ce Argentina lui Lionel Messi i-a amintit mai degrabă de Rattin decât de Maradona.
Razvan Ioan Boanchis
21.07.2026 | 12:48
Messi tangoul si cutitarii Razvan Ioan Boanchis editorial despre adevarata fata a Argentinei la Campionatul Mondial
opiniile fanatik
Lionel Messi, artist într-o echipă de golani
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În urmă cu vreo patru-cinci ani a circulat o poveste despre criza de ouă din Argentina. Și s-a spus că argentinienii i-ar fi boicotat pe vânzătorii de ouă. „Ați scumpit ouăle? Nu mai cumpărăm. Ați ieftinit ouăle? Nici așa nu cumpărăm, să vă învățați minte!”.

Lionel Messi, artist într-o echipă de golani

La noi ar fi fost mai frumos. Am fi avut „Miorița”, dar nu în varianta cu oi, ci în varianta cu ouă. Ionel, Gigel și Dorel ar fi hotărât, la o masă de cârciumă, că îi vor boicota pe exploatatorii veroși care comercializează ouă. A doua zi, Ionel s-ar fi dus la coadă la ouă. Ionel ar fi gândit: „Iau o cantitate mai mare de ouă și le spun lui Gigel și lui Dorel că am făcut rost de ouă direct de la un țăran asuprit, așa că o să le vând și lor ouă la suprapreț.” Când ar fi ajuns la coadă, cu cine s-ar fi întâlnit Ionel? Cu Dorel și Gigel, care ar fi încercat aceeași manevră.

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Suntem noi lepre, dar măcar suntem lepre simpatice. Argentinienii au fost solidari la acest Mondial, l-au avut din nou pe Messi, dar au fost solidari în golănie. E inutil să scriu că, fără Messi, care a marcat opt goluri la 38 de ani, Argentina ar fi trecut probabil cu greu de faza grupelor.

În finala cu Spania, solidaritatea argentinienilor, reliefată în povestea cu ouăle, s-a transformat într-o mitocănie a unor castrați de valoare. Exceptându-l, firește, pe Messi și pe încă unul, cel mult doi fotbaliști. Iar Spania era clar campioană mondială, după ce a eliminat Franța, la un Mondial unde se părea că Franța n-are adversar de talia ei.

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De la Maradona la Rattin

Pentru mine, Argentina a fost mereu echipa lui Maradona. În finală, echipa condusă de Messi nu mi-a adus aminte de Maradona, ci de cotonogarul Rattin, fotbalistul argentinian din cauza căruia s-au inventat cartonașele roșii, după faptele lui de vitejie de la Campionatul Mondial din 1966.

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Tangoul s-a născut în bordelurile din Buenos Aires. În bordelurile și în crâșmele portuare. În 2026, splendoarea numită tango a rămas la Buenos Aires, iar în jurul artistului Messi au fost aduși hamalii din port și cuțitarii din bordeluri.

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Razvan Ioan Boanchis
Razvan Ioan Boanchis
Răzvan Ioan Boanchiș este editorialist pe zona de materiale sportive la Fanatik.ro. Acesta are o vastă experiență în presă și s-a făcut remarcat îndeosebi la Ziarul Național.
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