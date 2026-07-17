Messi vs Spania! Ce s-a întâmplat atunci când căpitanul Argentinei a jucat împotriva țării sale de adopție

Messi contra Spaniei este un duel extrem de rar, în cariera celui care a jucat de 205 ori pentru țara sa și a marcat 125 de goluri. Căpitanul naționalei Argentinei, care s-a mutat în Spania la 13 ani, și a stat la Barcelona neîncetat timp de 21 de ani, va juca însă duminică împotriva țării sale de adopție.
Lionel Messi a jucat două meciuri la nivel de seniori împotriva Spaniei, ambele amicale. Primul a fost la 11 octombrie 2006, când Spania a învins Argentina cu 2–1, la Murcia. Messi a fost titular, dar nu a marcat. Pentru Spania au punctat Xavi și David Villa, iar pentru Argentina a înscris Bilos. Messi debutase de numai câteva luni la națională, în iunie 2006, și bifa a treia selecție.
Apoi, peste patru ani, în primul meci al Spaniei, după ce a câștigat titlul mondial în Africa de Sud, mai precis pe 7 septembrie 2010, Argentina a învins Spania cu 4–1, tot într-un amical, disputat de această dată la Buenos Aires. Messi a deschis scorul în minutul 10, apoi au mai marcat Higuaín, Tévez și Agüero. Pentru iberici a punctat Fernando Llorente.
Cu sau fără Messi, Argentina și Spania au un bilanț perfect egal. Au fost 14 meciuri, șase câștigate de sud-americani, șase de iberici și două terminate la egalitate. Chiar și golaverajul este egal: 18-18.
Un detaliu interesant este că singurul meci oficial dintre cele două reprezentative până acum a fost la Cupa Mondială din 1966, câștigat de Argentina cu 2–1. Toate celelalte confruntări au fost amicale sau în cadrul Copa Hispanidad.
Meciurile dintre cele două echipe:
Un detaliu interesant este că singurul meci oficial dintre cele două reprezentative până acum a fost la Cupa Mondială din 1966, câștigat de Argentina cu 2–1. Toate celelalte confruntări au fost amicale sau în cadrul Copa Hispanidad.
11 octombrie 2006, Spania Argentina 2-1 (Murcia)
Spania: Reina – Sergio Ramos, Juanito, Pablo, Capdevila – Angulo, Albelda, Iniesta, Xavi – Fernando Torres, David Villa.
Argentina: Abbondanzieri – Zabaleta, Ayala, Gabriel Milito, Arruabarrena – Lucho González, Mascherano, Maxi Rodríguez, Federico Insúa – Carlos Tévez, Lionel Messi.
7 septembrie 2010, Argentina – Spania 4-1 (Buenos Aires)
Argentina: Sergio Romero – Javier Zanetti, Martín Demichelis, Gabriel Milito, Gabriel Heinze – Javier Mascherano, Esteban Cambiasso, Éver Banega – Lionel Messi, Carlos Tévez, Gonzalo Higuaín.
Spania: Pepe Reina – Gerard Piqué, Carlos Marchena, Álvaro Arbeloa, Nacho Monreal – Sergio Busquets, Xabi Alonso – Cesc Fàbregas, Andrés Iniesta, David Silva – David Villa.