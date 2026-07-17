Sport

Messi vs Spania! Ce s-a întâmplat atunci când căpitanul Argentinei a jucat împotriva țării sale de adopție

Spania și Argentina își dispută trofeul Cupei Mondiale duminică seara, de la ora 22.00, pe MetLife Stadium din New Jersey, o arenă de 82.500 de locuri
Catalin Oprea
17.07.2026 | 18:16
Messi vs Spania Ce sa intamplat atunci cand capitanul Argentinei a jucat impotriva tarii sale de adoptie
ANALIZĂ FANATIK
Messi a jucat de două ori contra Spaniei FOTO facebook
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Messi contra Spaniei este un duel extrem de rar, în cariera celui care a jucat de 205 ori pentru țara sa și a marcat 125 de goluri. Căpitanul naționalei Argentinei, care s-a mutat în Spania la 13 ani, și a stat la Barcelona neîncetat timp de 21 de ani, va juca însă duminică împotriva țării sale de adopție.

Messi a jucat de două ori contra Spaniei

Lionel Messi a jucat două meciuri la nivel de seniori împotriva Spaniei, ambele amicale. Primul a fost la 11 octombrie 2006, când Spania a învins Argentina cu 2–1, la Murcia. Messi a fost titular, dar nu a marcat. Pentru Spania au punctat Xavi și David Villa, iar pentru Argentina a înscris Bilos. Messi debutase de numai câteva luni la națională, în iunie 2006, și bifa a treia selecție.

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Apoi, peste patru ani, în primul meci al Spaniei, după ce a câștigat titlul mondial în Africa de Sud, mai precis pe 7 septembrie 2010, Argentina a învins Spania cu 4–1, tot într-un amical, disputat de această dată la Buenos Aires. Messi a deschis scorul în minutul 10, apoi au mai marcat Higuaín, Tévez și Agüero. Pentru iberici a punctat Fernando Llorente.

Cu sau fără Messi, Argentina și Spania au un bilanț perfect egal. Au fost 14 meciuri, șase câștigate de sud-americani, șase de iberici și două terminate la egalitate. Chiar și golaverajul este egal: 18-18.

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14 meciuri Spania – Argentina, unul singur oficial

Un detaliu interesant este că singurul meci oficial dintre cele două reprezentative până acum a fost la Cupa Mondială din 1966, câștigat de Argentina cu 2–1. Toate celelalte confruntări au fost amicale sau în cadrul Copa Hispanidad.

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Meciurile dintre cele două echipe:

  • 1952: Spania – Argentina 0-1
  • 1953: Argentina – Spania 1-0
  • 1960: Argentina – Spania 2-0
  • 1961: Spania – Argentina 2-0
  • 1966: Argentina – Spania 2-1 (Cupa Mondială – singurul meci oficial)
  • 1972: Spania – Argentina 1-0
  • 1974: Argentina – Spania 1-0
  • 1988: Spania – Argentina 1-1
  • 1995: Spania – Argentina 2-1
  • 1999: Spania – Argentina 0-2
  • 2006: Spania – Argentina 2-1
  • 2009: Spania – Argentina 2-1
  • 2010: Argentina – Spania 4-1
  • 2018: Spania – Argentina 6-1

Un detaliu interesant este că singurul meci oficial dintre cele două reprezentative până acum a fost la Cupa Mondială din 1966, câștigat de Argentina cu 2–1. Toate celelalte confruntări au fost amicale sau în cadrul Copa Hispanidad.

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Messi contra Spaniei

11 octombrie 2006, Spania Argentina 2-1 (Murcia)

Spania: Reina – Sergio Ramos, Juanito, Pablo, Capdevila – Angulo, Albelda, Iniesta, Xavi – Fernando Torres, David Villa.

Argentina: Abbondanzieri – Zabaleta, Ayala, Gabriel Milito, Arruabarrena – Lucho González, Mascherano, Maxi Rodríguez, Federico Insúa – Carlos Tévez, Lionel Messi.

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7 septembrie 2010, Argentina – Spania 4-1 (Buenos Aires)

Argentina: Sergio Romero – Javier Zanetti, Martín Demichelis, Gabriel Milito, Gabriel Heinze – Javier Mascherano, Esteban Cambiasso, Éver Banega – Lionel Messi, Carlos Tévez, Gonzalo Higuaín.

Spania: Pepe Reina – Gerard Piqué, Carlos Marchena, Álvaro Arbeloa, Nacho Monreal – Sergio Busquets, Xabi Alonso – Cesc Fàbregas, Andrés Iniesta, David Silva – David Villa.

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