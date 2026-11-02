Meszar negociază cedarea clubului UTA! Un trust de investiții din străinătate, interesat să o preia pe „Bătrâna Doamnă”

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FANATIK a aflat că Alexandru Meszar, președintele de facto al arădenilor, negociază cedarea clubului către un trust de investiții din străinătate.

5 milioane de euro, prețul tranzacției

. Datoriile macină clubul, iar situația pare mai tensionată ca oricând. Fanatik a aflat, din surse apropiate conducerii clubului, că există discuții privind cedarea acestuia către un trust de investiții străin.

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„Meszar încearcă să salveze clubul de la insolvență. Se află în negocieri cu un trust de investiții străin, care ar urma să intre în club cu suma de 5 milioane de euro”, spun sursele FANATIK. Dacă înțelegerea se va parafa, datoriile către ANAF și Primăria Arad, însumând jumătate din deficitul financiar, ar urma să fie stinse.

Aflat în concordat financiar preventiv, clubul are de achitat o sumă trimestrială de aproximativ 300.000 de euro la stat. La acești bani se adaugă restanțele financiare către jucători, staff și angajați, care se apropie de 200.000 de euro lunar. Doar o parte din salariile pe luna august au intrat în conturile jucătorilor în acest moment, astfel că tensiunile sunt pe punctul de a exploda.

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Două salarii și jumătate, restanțe la jucători

În aceste condiții, restanțele salariale către jucători ating două luni și jumătate. Provocat să se pronunțe asupra situației de la UTA după meciul pierdut în deplasarea de la Dinamo, scor 2-0, antrenorul . Tehnicianul arădenilor a spus că disociază partea sportivă de cea financiară a grupării arădene. „Astfel de discuții au fost și vor mai fi, dar din punctul meu de vedere, acestea rămân în biroul în care le-am discutat”, a spus Mihalcea după meciul pierdut în compania liderului din Superliga.

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Pepiniera locală este una care a scos cu regularitate jucători de export pe bandă rulantă. De la UTA au fost vânduți în ultimii ani, pe sume importante, jucători ca Denis Man, Adrian Petre, David Miculescu sau Rareș Pop. Doar că, momentan, vânzarea de jucători nu pare un capitol salvator pentru club. Tzionis nu este în formă maximă, iar underul Țăroi este încă necopt pentru a face pasul spre un club de top al campionatului intern.