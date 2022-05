Met Gala 2022. Tot ce trebuie să știi despre eveniment. Cine prezintă și ce vedete vor participa

După ce Met Gala a fost anulată în 2020, organizatorii au anunțat o versiune în două părți a evenimentului. Prima parte s-a desfășurat anul trecut, pe 18 septembrie, și a avut tema America: A Lexicon of Fashion. Pentru celebrități, expoziția a fost deschisă cu 5 zile înainte. Anul acesta, gala are loc pe 2 mai și se anunță a fi una spectaculoasă.

Met Gala 2022 se desfășoară pe 2 mai în America. Care este tema evenimentului?

La doar 8 luni de la evenimentul de anul trecut, unde marile celebrități și-au etalat cele mai spectaculoase ținute, Met Gala 2022 va avea loc pe 2 mai, în New York, la Metropolitan Museum of Art. Tema galei din acest an este In America: An Anthology of Fashion.

Andrew Bolton, curatorul șef al Museum of Modern Art’s Costume Institute (Institutului de Costume al Muzeului de Artă Modernă), va analiza incluziunea în modă a spectacolului.

Expoziția, prezentată în 13 dintre sălile epocilor americane de la Met Gala, oferă un context istoric pentru Lexicon, după cum a povestit Andrew Bolton.

„Poveștile reflectă într-adevăr evoluția stilului american, dar explorează și munca croitorilor și designerilor individuali.

Ceea ce este interesant pentru mine este că unele dintre nume vor fi foarte familiare studenților de modă, cum ar fi Charles James, Halston și Oscar de la Renta. Multe dintre celelalte nume au fost într-adevăr uitate, trecute cu vederea sau scrise în notele de subsol ale istoriei modei.

Așadar, una dintre intențiile principale ale expoziției este de a evidenția talentele și contribuțiile acestor oameni”, a precizat curatorul,

Anul acesta, dresscode-ul Met Gala este „glamourul aurit”, participanții fiind nevoiți să adopte ținute care să reflecte măreția Epocii de Aur a New York-ului.

Cine va prezenta Met Gala 2022 și cine se află pe lista invitaților?

Gazdele principale Met Gala 2022 sunt Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds și Lin-Manuel Miranda. Acestora li se vor alătura Tom Ford, Adam Mosseri și Anna Wintour, în calitate de co-prezentatori.

Cu toate că lista de invitați este secretă, prețioase. Astfel, anul acesta la Met Gala este așteptată Megan Thee Stallion. Cântăreața ar urma să poarte o rochie Moschino.

Totodată, Katty Perry a dezvăluit că va renunța la stilul său nonconformist și va încerca ceva complet diferit. Pe lista celebrităților se mai regăsesc Rihanna, Kim Kardashian, Beyoncé, Lady Gaga și Taylor Swift.

Totuși, printre cei care nu vor fi prezenți la Met Gala se află Zendaya. Conform sursei citate anterior, actrița se axează pe muncă și trebuie să meargă la filmări.

Ce reprezintă, de fapt, Met Gala?

Organizată și oficiată de Anna Wintour încă din 1995, Gala Met a devenit o sărbătoare a modei. Considerată o strângere de fonduri pentru Museum of Modern Art’s Costume Institute, are scopul de a marca deschiderea expoziției anuale de modă a acestuia.

Interesant este că ce se întâmplă în cadrul acestei gale este un secret. Oaspeții nu au voie să folosească telefoanele în timpul Met Gala. De obicei, evenimentul include și un cântăreț de mare renume, iar invitații explorează expoziția înainte de a lua masa împreună.

În fiecare an, Met Gala găzduiește aproximativ 600 de persoane. În 2021, numărul acestora a fost redus din cauza pandemiei de Coronavirus.

Unde poate fi urmărit evenimentul live?

Met Gala 2022 va fi transmisă live de către Vogue, luni, 2 mai. Evenimentul va putea fi urmărit pe toate platformele digitale ale publicației, dar și pe Instagram, Facebook și Twitter începând cu ora 18:00 a Statelor Unite ale Americii.

Transmisiunea va fi găzduită de Hamish Bowles, editor Vogue, Vanessa Hudgens și actrița La La Anthony. Aceștia vor întâmpina și intervieva invitații pe măsură ce își fac apariția la eveniment.