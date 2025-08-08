Metaloglobus – Dinamo, în etapa a 5-a din SuperLiga. „Câinii”, favoriți la victorie

După un succes de răsunet în fața lui FCSB, Dinamo o va întâlni pe Metaloglobus în etapa a 5-a din SuperLiga. Fanatik.ro vă pune la dispoziție toate informațiile necesare înainte de noul meci al „câinilor”.

Live video Metaloglobus – Dinamo, în etapa a 5-a din SuperLiga. „Câinii” vor să lege a doua victorie consecutivă

Duelul Metaloglobus – Dinamo, din etapa cu numărul 5 din SuperLiga, se anunță a fi unul extrem de spectaculos. Partida disputată la Clinceni va avea loc vineri, 8 august, de la ora 21:30.

, din campionat. De la momentul promovării în SuperLigă, ilfovenii au un bilanț dezastruos, de 3 înfrângeri și un singur rezultat de egalitate, cel cu FC Hermannstadt, din etapa a 2-a.

De cealaltă parte, din runda precedentă. Elevii pregătiți de Zeljko Kopic au un moral excelent și vor să mai facă o „victimă” în SuperLigă.

Cine transmite la TV Metaloglobus – Dinamo din etapa 5 a SuperLigii

Meciul dintre Metaloglobus și Dinamo poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut cine se va impune în a 5-a rundă a acestui sezon.

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 8 august:

Ora 21:30 : Metaloglobus – Dinamo

Sâmbătă, 9 august:

Ora 18:30 : UTA – Farul Constanța

Ora 21:30 : U Cluj – Petrolul Ploiești

Duminică, 10 august:

Ora 18:30 : Universitatea Craiova – FC Hermannstadt

Ora 21:30 : FCSB – Unirea Slobozia

Luni, 11 august:

Ora 19:00 : FC Botoșani – FC Argeș

Ora 21:30 : Oțelul Galați – Rapid

Cum arată clasamentul înainte de Metaloglobus – Dinamo

Cotele la pariuri pentru duelul Metaloglobus – Dinamo

Favorită în acest duel este văzută formația oaspete, Dinamo. Victoria alb-roșilor este cotată cu 1,40, în timp ce un succes al lui Metaloglobus are cota 8,50 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 4,85. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 2,15.

Vezi live video Metaloglobus – Dinamo, în etapa 5 din SuperLigă. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul din Clinceni, dintre Metaloglobus și Dinamo, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Mihai Teja, Zeljko Kopic, David Irimia și Cătălin Cîrjan pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!