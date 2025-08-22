Metaloglobus – Rapid, live video în etapa 7 din SuperLiga. Apariție surpriză în lotul lui Costel Gâlcă

Rapid a început extrem de bine noua ediție de SuperLiga, însă același lucru nu se poate spune și despre Metaloglobus. Meciul dintre cele două va avea loc în etapa cu numărul 7, iar disputa se anunță a fi una cu goluri multe.

UPDATE: Lotul de jucători pe care se va baza Costel Gâlcă pentru meciul cu Metaloglobus

Costel Gâlcă a anunțat lotul de jucători pe care se va baza pentru meciul cu nou promovata Metaloglobus București, din etapa cu numărul 7 a SuperLigii României. Marea surpriză a antrenorului este Cătălin Vulturar, care este în lot pentru prima oară în actuala ediție de campionat.

Portari: Marian Aioani, Franz Stolz.

Fundași: Robert Bădescu, Andrei Borza, Christopher Braun, Lars Kramer, Alexandru Pașcanu, Denis Ciobotariu.

Mijlocași: Tobias Christensen, Omar El Sawy, Gabriel Gheorghe, Luka Gojkovic, Jakub Hromada, Kader Keita, Constantin Grameni, Cătălin Vulturar.

Atacanți: Antoine Baroan, Alex Dobre, Timotej Jambor, Elvir Koljic, Claudiu Micovschi, Claudiu Petrila, Rareș Pop.

Metaloglobus – Rapid, în etapa a 7-a din SuperLiga. Meci important pentru elevii lui Costel Gâlcă

Duelul Metaloglobus – Rapid, din etapa cu numărul 7 din SuperLiga, se anunță a fi unul extrem de spectaculos. Acest duel o prinde pe nou-promovată pe penultima poziție, pe când giuleștenii ocupă a 2-a treaptă a clasamentului.

. Moralul nou-promovatei nu este unul bun, singurul punct obținut după 6 etape fiind dezamăgitor pentru Mihai Teja&co.

De cealaltă parte, . După primele 6 etape, formația de sub Podul Grant ocupă treapta a 2-a în clasament, cu 12 puncte acumulate și nicio înfrângere înregistrată, bilanțul fiind de 3 victorii și 3 rezultate de egalitate.

Cine transmite la TV Metaloglobus – Rapid din etapa 7 a SuperLigii

Meciul dintre Metaloglobus și Rapid poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut cine se va impune în a 7-a rundă a acestui sezon.

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 22 august:

Ora 19:00 : UTA – Unirea Slobozia

Ora 21:30 : Metaloglobus – Rapid

Sâmbătă, 23 august

Ora 18:45 : FC Botoșani – Csikszereda

Ora 21:30 : U Cluj – Dinamo

Duminică, 24 august:

Ora 16:15 : Oțelul Galați – CFR Cluj

Ora 18:30 : Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești

Ora 21:30 : FCSB – FC Argeș

Luni, 25 august:

Ora 19:00 : FC Hermannstadt – Farul Constanța

Cum arată clasamentul înainte de Metaloglobus – Rapid

Cotele la pariuri pentru Metaloglobus – Rapid

Favorită în acest duel este văzută formația oaspete, Rapid. Victoria giuleștenilor este cotată cu 1,40, în timp ce un succes al lui Metaloglobus are cota 8,25 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 4,85. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 2,15.

Vezi live video Metaloglobus – Rapid, în etapa 7 din SuperLigă. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul din Clinceni, dintre Metaloglobus și Rapid, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Mihai Teja, Costel Gâlcă, Junior Morais sau Alex Dobre pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!