Metalul Buzău amenință Dinamo înainte de sferturile de finală ale Cupei României: „Nu e un jucător în SuperLiga de nivelul lui”. Oferte de la echipe de play-off pentru Valentin Robu. Exclusiv

Metalul Buzău a produs surpriza în Cupa României Betano. Echipa din Liga a doua a încheiat pe locul secund în faza principală din Cupa României și va juca în sferturile de finală cu Dinamo, în deplasare. Valentin Stan, antrenorul formației, le-a pus gând rău „câinilor roșii”. Mai mult, anunță că are în lot un jucător de top, peste nivelul SuperLigii.

Valentin Stan nu se teme de Dinamo! Declarații războinice înainte de duelul din Cupă

Metalul Buzău va da piept cu Dinamo în sferturile de finală ale Cupei României Betano. Partida se anunță una foarte interesantă. Divizionara secundă a tot produs surprize în ultimii ani, iar jucătorii vor să facă un nou meci mare și să îi elimine pe „câinii roșii” din drumul spre finală. Antrenorul Valentin Stan a vorbit cu FANATIK despre partidă.

„N-am jucat ce trebuia cu Sepsi, dar ce mai contează. Morții cu copții și au câștigat morții. Dar o să arătăm altfel cu Dinamo. Nici ei nu-s cine știe ce, stați liniștiți. Sunt mai buni pe posesie decât anul trecut. Dar să vedem ce vor arăta și cu noi. Eu cred că Metalul Buzău arată altceva față de echipele din SuperLigă.

Chiar dacă plecăm cu a doua șansă, noi luptăm până la capăt și credem că putem să ne calificăm. Ne ducem pur și simplu să încercăm să practicăm un fotbal frumos și să câștigăm. Ăsta e gândul nostru. Dacă cineva a făcut analiza meciului cu Rapid, va vedea că noi, pe cifre, am jucat mai bine decât Rapid la posesie și acțiuni. Ei au marcat trei goluri pe niște greșeli ale noastre. Primul gol a fost incredibil, a marcat Dobre cu capul de pe linia porții, pentru că portarul a avut un plasament greșit. Au fost greșeli pur și simplu de portar, ei nu ne-au dezechilibrat cu nimic”, a precizat tehnicianul.

Cine este jucătorul de la Metalul Buzău care ar putea juca fără probleme în Superliga

Valentin Stan spune că Metalul ar fi avut o șansă și mai mare în meciul cu Dinamo din dacă s-ar fi putut baza pe Alin Nica. Antrenorul echipei din Buzău îl vede drept un fotbalist de mare calitate, mai bun decât mulți jucători din SuperLiga României.

„Sunt puțini străini de calitate în prima ligă. Chiar nu mă impresionează. Va fi însă infinit mai greu cu Dinamo decât dacă am fi jucat la Buzău. Din păcate pentru noi, nu îl vom avea la dispoziție pe mijlocașul stânga Nica. Ar fi putut să le pună mari probleme celor de la Dinamo. Eu cred că are o calitate extraordinară, pe care nu o găsești nici la nivel de SuperLigă. Nu știu dacă există jucător în prima ligă de nivelul lui.

Trebuie să încercăm să jucăm, nu să stăm să ne apărăm și să așteptăm o fază fixă. Dinamo joacă un fotbal mult mai plăcut decât anul trecut, pe posesie și combinații, ceea ce ne convine și nouă. Putem să contracarăm mai ușor un fotbal ofensiv decât un joc de duel, cu multe contraatacuri rapide, unde noi nu stăm chiar atât de bine. O să stăm cu fundul în poartă doar dacă adversarul ne va forța prin jocul ofensiv”, a mai spus antrenorul buzoienilor pentru FANATIK.

Vedeta de la Metalul Buzău a intrat pe radarul echipelor de play-off din Superliga

, a stârnit interesul unor echipe din SuperLigă. FANATIK a aflat că U Cluj s-a interesat de serviciile sale. Golgheterul de la Gloria Buzău poate pleca de la echipă, însă doar pentru o sumă corectă, după cum declară antrenorul său. Și Dinamo îl are pe lista de transferuri.

„Nu spun că oferim mai mult, dar avem o altă abordare de joc față de majoritatea. Avem o ofertă clară pentru un jucător de la o echipă din prima ligă din Croația, însă nu vrem să îl cedăm. Nu știu dacă mai facem ofertă pentru Robu de la Dinamo. Am avut pentru el două propuneri de la echipe din play-off. Conducătorii de club consideră că pot lua jucători pe trei lulele și procente. Păi pe noi ne-a costat bani! A fost și o discuție a unui impresar pentru Opaiț la Sheriff Tiraspol.

O să vedeți cum va arăta Metalul Buzău. Vom fi pregătiți să atacăm, nu facem act de prezență în sferturile de finală ale Cupei României. Nu avem genul ăla de gândire să ne antrenăm doar ca să nu luăm multe goluri sau să facem exclusiv faza defensivă. Vrem să oferim un joc de fotbal plăcut pentru spectatori. Acesta e obiectivul nostru”, a explicat Valentin Stan pentru FANATIK.