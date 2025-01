Metalul Buzău, surpriza Cupei României cu salarii de 2.000 de lei! Sponsorul principal a vrut să investească la Steaua și Dinamo. Video exclusiv

. Echipa nou-promovată din Liga 3 are cel mai mic buget din Liga 2, iar FANATIK s-a deplasat la Buzău unde a stat de vorbă cu Valentin Stan, antrenorul și președintele clubului.

Valentin Stan a reușit să facă din Metalul Buzău o echipă care să se bată de la egal la egal cu Universitatea Craiova și Dinamo și a dus o echipă nou-promovată din Liga 3 până în sferturile de finală ale Cupei României, unde va întâlni pe Rapid.

Cum a fost posibil acest parcurs al lui Metalul Buzău? O echipă nou-promovată, cu un buget mic. Acum toată lumea vorbește despre această echipă.

– Sperăm să intrăm și noi suporterilor buzoieni. Noi am dat totul pe teren și am reușit să compensăm prin dăruire, energie și combativitate. Noi nu am schimbat lotul din temelii, ci am mers pe același lot și întărit cu 2-3 jucători, ca să ne menținem relațiile de joc și să avem omogenitate. Noi am adus doar 4 jucători, dintre care 2 au venit foarte târziu la echipă.

Metalul Buzău vrea să bată Rapid cu un jucător împrumutat de la FCSB: „Merita să joace la națională”

Aveți în lot și un jucător de la FCSB. E vorba despre Răzvan Radu. La 18 ani e unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.

– Noi suntem foarte mulțumiți de el și a jucat toate meciurile titular. L-am pus și la penalty-uri să bată la barajul de promovare pentru că deși are doar 18 ani arată foarte multă maturitate în joc. A fost chemat și un trial la echipa națională al jucătorilor de Liga 2. Nu a fost oprit mai departe, iar mă doare asta.

Credeți că merita să fie la națională?

– Îmi cer scuze dacă deranjez, dar poate merita să rămână. Am văzut că au fost jucători convocați de Liga 3 și unul care joacă la U19. Adică să nu iei un jucător care evoluează meci de meci la Liga 2 într-o echipă care oferă un fotbal plăcut și care a ajuns departe în Cupa României. Eu cred că nu e tocmai în regulă și Răzvan Radu merita măcar să facă parte din lotul României U19.

Cum l-ați luat de la FCSB?

– Când eram în Liga 3 jucam meciuri de pregătire cu cei de la FCSB U19 sau U17, jucători care făceau antrenamente cu echipe de seniori. După un astfel de meci i-am rugat dacă ne pot da câțiva jucători să ne ajute să promovăm. Mi-a plăcut de el și l-am primit împrumut până la finalul sezonului.

Metalul Buzău, salarii între 2.000 și 10.000 de lei: „Majoritatea au 7-8.000 de lei”

Ce salarii sunt la Metalul Buzău? Ce buget ați avut anul ăsta?

– Păi cel mai mic salariu e 2.000 de lei. Sunt jucători cu 3-4.000, 5-6.000 de lei. Majoritatea au în jur de 7-8.000 de lei. Sunt doar vreo 5 jucători care au salarii de 10.000 de lei. Deci 2.000 de euro e cel mai mare salariu. Suntem una dintre echipele cu cele mai mici bugete din Liga 2. Noi nu primim niciun ban de la primărie.

Pentru cele 6 luni la Liga 2 am avut doar 420.000 de euro, alocați de la Consiliul Județean. Plus alte sume mai mici de la sponsorul nostru, domnul Mircea Benga și alte firme care au venit alături de noi. Cred că noi și Afumați avem cele mai mici bugete. Echipele care se bat cu șanse să se salveze de la retrogradare au buget de 1-1,2 milioane de euro.

Metalul Buzău – Rapid în sferturile de finală ale Cupei României. Sună de necrezut, nu?

– Puteam să întâlnim Rapid, CFR Cluj sau FC Botoșani. Aș fi vrut normal Botoșaniul pentru că e ceva mai abordabilă echipă. Apoi voiam Rapid. și alta e cu CFR Cluj, plus că nu doream să jucăm în deplasare în Gruia. Deci e foarte bine că am picat așa.

Valentin Stan vrea întăriri pentru meciul cu Rapid: „Nu avem puterea financiară să aducem jucători de prima ligă”

Cum vi se pare Rapidul?

– Nu i-am urmărit în mod special. Nu au avut început bun de campionat și au mai recuperat pe parcurs. Sunt într-o căutare a unui joc care să le permită să se bată la titlu. Au un lot bun și vor intra în play-off. Depinde de ei cum vor gestiona ultima parte a sezonului.

Vă întăriți în această iarnă?

– Ne-am făcut și noi niște planuri și încercăm să aducem niște jucători pe unele posturi unde jucătorii nu au dat randamentul la care ne așteptam. Nu o să facem transferuri doar să se scrie și de noi că aducem jucători, ci doar dacă aduc un plus echipei. Nu avem puterea financiară să aducem jucători de prima ligă.

Metalul Buzău visează la câștigarea Cupei României: „Am arătat cu Universitatea Craiova că se poate”

Corvinul Hunedoara a câștigat Cupei României. Vă gândiți și voi la finală?

– Hunedoara a inspirat toate echipele și ne-au dat curaj și imbold. Nimic nu e imposibil. Diferența în astfel de meciuri o fac și greșelile personale. Am arătat cu Universitatea Craiova că se poate dacă suntem disciplinați în teren. Ei au bătut clar în campionat la Buzău. Cu o pregătire fizică bună putem să ne batem de la egal cu echipele din SuperLiga. Am arătat asta și cu Dinamo.

Jucătorii echipelor din Liga 2 sunt mai motivați în astfel de meciuri și asta se vede în teren. Și e normal să fie așa. Cu Rapid cred că vom avea cel mai greu meci de până acum. Am atras atenția prin rezultatele obținute și jocul nostru și cred că acum își vor lua măsuri și vor alinia un prim unsprezece competitiv.

Mulți s-au plâns de formatul Cupei României. Cum vedeți lucrurile?

– Formatul ne dezavantajează mai mult pe noi, echipele mici. Au jucat unul din trei meciuri acasă. Dacă ele se plâng, noi care suntem în Liga 2 sau Liga 3 și jucăm într-o grupă cu două echipe din SuperLiga, ce șanse avem noi? Ei au șanse mai mari. Poate ai noroc să câștigi un meci cum am făcut noi cu Universitatea Craiova, dar dacă nu ești o echipă bună pierzi celelalte două partide. Așa se întâmplă de cele mai multe ori.

Valentin Stan, președinte și antrenor principal pe model englezesc: „Sunt la echipă din 2013”

Sunteți și președinte și antrenor la Metalul, un manager, la fel ca în fotbalul englez. De când sunteți la echipă?

– Eu sunt un produs al acestui club. Am ajuns la Oțelul Galați când la echipă erau Marius Stan și Mihai Stoica. Am fost coleg cu Sorin Ghionea sau Florin Cernat. Am fost apoi la Dunărea Galați, am plecat în Republica Moldova la Zimbrul Chișinău și apoi am mers la FC Argeș, unde am jucat în Liga 1. Am jucat și la Gloria Buzău și Brăila pe final de carieră. M-am lăsat de fotbal la 31 de ani. În 2013 am venit la Metalul Buzău după ce am fost antrenor și la Dunărea Galați.

Nu a fost greu, mai ales la început să fiți și președinte?

– Deci sunt la Metalul Buzău de mai bine de 11 ani. Nevoile au fost atât de mari, așa că am fost nevoit să mă ocup și de acte și să îndeplinesc funcția de președinte. Noi nu eram în regulă și nu puteam funcționa cum eram organizați. Nu aveam certificat de înregistrare. A trebuit să mă ocup de toată partea administrativă, deși la început mi-a fost foarte greu.

Mircea Benga, sponsorul oficial al echipei, a vrut să investească la Steaua și Dinamo: „Tot ce a primis a rezolvat”

Domnul Benga ar putea prelua echipa? A fost interesat să investească și la Steaua și Dinamo…

– . Asta ar fi mai bine să îl întrebați pe dânsul. Este apropiat de noi și tot ceea ce a promis a rezolvat. Sunt cheltuieli care nu se pot face din banii publici și el ne ajută. Arbitrajul la un singur meci e 10.000 de lei. Oferă și prime de joc și ne-a mai ajutat cu sume importante și în alte situații. A trebuit să amenajăm niște scări pentru a se putea filma, să modernizăm tribuna oficială. Toate astea au costat 2 miliarde de lei vechi. Noi a trebuit să mai aducem bani ca să închidem anul fiscal pe zero.

Pe viitor vă gândiți să promovați în SuperLiga?

– Noi vrea încă de la anul să ne batem la play-off. Dar noi nu avem infrastructura necesară. Depinde foarte mult și de autoritățile locale. E clar că nu vrem să ne mulțumim să ajungem la un nivel și să ne luăm salariile. Nu am vrut nici să creștem ca Făt-Frumos și apoi să dispărem cum s-a întâmplat cu alte echipe susținute din bani publici. Nu vrem să construim castele de nisip și apoi să rămânem fără nimic. La noi se trăiește mai mult momentul și nu ne gândim la viitor.

Pe final aveți ceva de transmis?

– Cred că toate echipele ar trebui să găsească un echilibru financiar și să facă echipa în funcție de asta. Multe echipe acumulează datorii de teamă că retrogradează. Chiar acum în Cupa României, și nu vreau să fiu ironic, vreau să le spun celor care se ocup de unele echipe că ar fi mai bine să plătească jucătorii lor decât să dea prime de joc altor echipe doar ca să ne încurce pe noi.

