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Meteorologii AccuWeather avertizează Craiova: vreme extremă la Kuopio, în Finlanda: vânt, ploaie și doar 15 grade!

Universitatea Craiova merge în Finlanda pentru prima manșă a dublei cu KuPS Kuopio, din turul al treilea al UEFA Europa League. Vremea din „țara lui Moș Crăciun” este total diferită față de cea din Oltenia
Ciprian Păvăleanu
02.08.2026 | 15:08
Meteorologii AccuWeather avertizeaza Craiova vreme extrema la Kuopio in Finlanda vant ploaie si doar 15 grade
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Vremea nu este de partea oltenilor pentru meciul KuPS - U Craiova. Foto: Colaj FANATIK
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După ce a fost eliminată din preliminariile Ligii Campionilor de Levski Sofia, Universitatea Craiova a fost retrogradată în Europa League, acolo unde va întâlni campioana Finlandei, KuPS Kuopio. Meteorologii de la AccuWeather îi avertizează pe olteni, întrucât vremea nu va fi deloc prietenoasă la ora meciului.

Vremea nu ține cu oltenii! Se anunță vânt și ploaie la KuPS – U Craiova

Deși a fost eliminată din Champions League, aventura europeană a Universității Craiova continuă. Pentru formația patronată de Mihai Rotaru chiar și calificarea în Europa League ar fi o performanță istorică, însă pentru acest obiectiv trebuie mai întâi să treacă de KuPS Kuopio, pentru a ajunge în play-off-ul UEFA Europa League.

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Primul meci se va disputa în Finlanda, unde vremea este complet diferită față de cea din România. Meteorologii de la AccuWeather au vești destul de proaste pentru Universitatea Craiova, întrucât la ora meciului se anunță 15 grade, ploaie și vânt de 23 km/h, o schimbare radicală față de canicula din Bănie. Pe lângă problemele meteorologice, elevii lui Coelho vor juca și pe gazon sintentic, lucru care le-ar putea cauza probleme în joc.

Se anunță vreme rea la meciul dintre KuPS și U Craiova.
Se anunță vreme rea la meciul dintre KuPS și U Craiova.

Universitatea Craiova nu se poate baza pe una dintre vedetele echipei la meciul din Finlanda

Veștile proaste vin una după alta pentru Universitatea Craiova. Înainte de a afla despre vremea extremă din Finlanda, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că stafful medical al oltenilor nu va reuși să-l recupereze pe Oleksandr Romanchuk pentru meciul din deplasarea europeană, după ce ucraineanul a suferit o ruptură musculară.

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El a fost indisponibil atât pentru returul cu Levski, de pe „Ion Oblemenco”, cât și pentru partida de sâmbătă seară din campionat, contra Petrolului Ploiești. Medicii Craiovei fac tot ce le stă în putere pentru ca Romanchuk să poată fi apt pentru partida de duminică, împotriva lui FC Argeș, din etapa a 4-a a SuperLigii României.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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