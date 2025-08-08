News

Meteorologii ANM anunță weekend de foc în România. Cod portocaliu și galben de caniculă în aproape toată țara

Meteorologii ANM au anunțat un cod galben și portocaliu de caniculă în acest weekend. Urmează două zile cu temperaturi de aproape 40 de grade.
Mădălina Cristea
08.08.2025 | 11:00
Meteorologii ANM anunta weekend de foc in Romania Cod portocaliu si galben de canicula in aproape toata tara
Temperaturi de aproape 40 de grade în România. Meteorologii anunță zile de foc în țară. Sursa foto: Colaj Fanatik, Pixabay

Meteorologii ANM au anunțat zile de foc în România. Urmează două zile cu temperaturi de aproape 40 de grade, iar specialiștii au emis un cod galben și unul portocaliu de temperaturi extreme.

Meteorologii ANM anunță weekend de foc în România

Sâmbătă, 9 august, va fi caniculă în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, iar în sudul Olteniei și al Banatului se pot atinge izolat 38 de grade.

Disconfortul termic va fi ridicat, cu indicele temperatură-umezeală peste pragul critic de 80. În aceste zone, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime între 18 și 22 de grade. Codul galben emis de ANM va fi valabil începând de sâmbătă, 9 august, până duminică, 10 august, la ora 10:00.

Cod portocaliu de caniculă în România

Începând de duminică, 9 august, de la ora 10:00, intră în vigoare un cod portocaliu de caniculă în județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Specialiștii ANM anunță temperaturi cu maxime de 38 – 39 de grade și disconfort termic accentuat. ITU va depăși pragul critic, iar noaptea va rămâne tropicală, cu minime între 19 și 23 de grade.

Tot duminică, un cod galben vizează Maramureșul, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei. Temperaturile vor urca la 33–37 de grade, iar noaptea minimele vor fi între 17 și 21 de grade. Canicula și disconfortul termic nu vor dispărea după weekend. Luni, 11 august, temperaturile ridicate vor persista în sud-vestul și sudul țării, cu valori ce se vor apropia din nou de 38–39 de grade în zonele vizate.

Cum va fi vremea până pe 17 august. Temperaturile cresc din nou în toată țara

Vremea rămâne călduroasă în aproape toate regiunile până la jumătatea lunii august. Temperaturile vor urca din nou peste 30 de grade, mai ales în zonele sudice și vestice, unde se vor înregistra frecvent 34–35 de grade. În Transilvania, Crișana și Maramureș, maximele vor ajunge la 31–33 de grade, în timp ce în zonele de munte temperaturile vor rămâne ceva mai scăzute, între 20 și 22 de grade, conform prognozei meteo publicate de ANM.

Pe timpul nopții, valorile minime vor fi mai suportabile. În general, se vor înregistra între 16 și 19 grade în regiunile de câmpie și între 10 și 13 grade în zonele montane. Cele mai răcoroase nopți sunt așteptate în jurul datei de 8 august, dar ulterior temperaturile nocturne vor crește ușor.

Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
