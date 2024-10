Meteorologii din SUA au stârnit furia conspiraţioniştilor, din cauza uraganului Milton. ”Au spus că ar trebui să fim uciși”

Așa cum era de așteptat, conspiraționiștii sunt din nou la putere după un nou dezastru natural. Dacă în urmă cu un an conspiraționiștii dădeau vina pe arme secrete care au provocat cutremurul din Turcia, acum a venit rândul uraganului Milton să fie pus pe seama unor astfel de arme. Primele postări au început chiar după uragan, când cerul era violet.

Conspiraționiștii cred că uraganul Milton a fost cauzat de meteorologii din SUA

Ignoranți, internauții au pus acest eveniment pe seama unor arme secrete sau a reptilienilor, însă în realitate era vorba despre o acumulare de potasiu în nori. Acum, meteorologii din SUA se plâng că au devenit ținta unui val de teorii ale conspirației, care a culminat chiar și cu abuzuri și amenințări cu moartea.

ADVERTISEMENT

i a ucis sute de oameni. Acum, uraganul Milton a lovit Florida, iar conspiraționiștii ignoranți au arătat rapid cu degetul țapul ispășitor. Ca de obicei, predispuși la aceste teorii ale conspirației sunt votanții lui Donald Trump. Autoritățile au avut mari bătăi de cap din această cauză și nu au putut să sprijine comunitățile lovite de furtuni așa cum ar trebui.

O spune directorul Agenției Federale pentru Managementul Urgențelor (FEMA), Katie Nickolaou, meteorolog în Michigan. Femeia a declarat că a fost ținta principală a conspirațiilor, primind mesaje din partea conspiraționiștilor că ”există uragane de categoria 6 pe care meteorologii sau Guvernul le controlează”.

ADVERTISEMENT

”Nu am văzut niciodată atât de multă dezinformare în jurul unei furtuni. Oamenii ne acuză că am creat și dirijat uraganul. Am primit mesaje care spun că cei care au creat Milton ar trebui să fie uciși”, transmite Nickolaou, conform . ”Am avut o mulțime de oameni care mi-au spus că eu am creat și dirijat uraganul, iar unii cred că noi controlăm vremea.

Meteorologii se plâng că există oameni care cred în teoriile conspirației

A trebuit să le explic că un uragan are energia a 10.000 de bombe nucleare și nici măcar nu putem spera să controlăm vreodată asta. Dar situația a devenit mai violentă, în special când unii spun că cei care au creat uraganul Milton ar trebui să fie uciși”, a completate meteorologul șef. Acestea le-a răspuns oamenilor cu IQ scăzut care au amenințat-o.

ADVERTISEMENT

Nu-mi vine să cred că a trebuit să scriu asta”, a scris femeia. ”Oamenii m-au insultat, mi-au spus să tac și să mă dau la o parte, iar unii cred că este în regulă să distrugă radarul Doppler pentru că îl consideră responsabil de controlul vremii. Ne consumă mult timp și energie să gestionăm toate aceste lucruri. Este foarte obositor”, a explicat Nickolaou.

Joe Biden a reacționat dur pe această temă și l-a acuzat pe Donald Trump de ”o avalanșă de minciuni”, în condițiile în care conspiraționiștii îl văd pe Donald Trump drept un Mesia și un adevărat salvator al lumii. Meteorologii le-au transmis conspiraționiștilor că este adevărat că oamenii contribuie la intensificarea uraganelor prin arderea conbustibililor fosili.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, este imposibil ca oamenii să creeze sau să controleze astfel de furtuni. Meteorologii au atras atenția din nou cât de periculoși au devenit influencerii de pe internet, care deși nu au habar despre nimic își dau părerea despre orice și reusesc să influențeze mințile persoanelor fără educație. ”Am ajuns la un punct de epuizare. Ce altă profesie este vizată doar pentru că își face treaba? Tot ce încercăm să facem este să protejăm vieți și proprietăți în timpul fenomenelor meteo extreme”, a remarcat și meteorologul Chris Gloninger.