Metoda banală prin care Anca Pandrea s-a lăsat de fumat, cu toate că ”suda” cinci pachete pe zi. ”Din acel moment am renunțat”

Viața Ancăi Pandrea s-a schimbat radical după pierderea lui Iurie Darie. Actrița l-a plâns ani întregi și îi păstrează și acum vie amintirea.

Conștientă că poate face acest lucru doar atâta timp cât e în viață și speriată de problemele de sănătate cu care se confruntă, devenite din ce în ce mai acute după decesul marelui actor, ea a luat o decizie radicală.

ADVERTISEMENT

Mai precis, a renunțat la tot ceea ce-i punea viața în pericol. Artista nu mai pune gura pe țigară și nu mai consumă gram de alcool. Trebuie spus și că în perioada în care trăia partenerul său, cei doi au avută deschisă chiar în curtea locuinței lor și o mică cramă. Ei obișnuiau să consume, zilnic, câte un păhărel de vin.

Cum a renunțat Anca Pandrea la fumat

, după cum însăși ne-a mărturisit. Fuma chiar și 4-5 pachete pe zi. Totul până în momentul în care medicul i-a zis clar că va muri dacă nu renunță definitiv. Speriată de acest lucru, actrița a reușit să renunțe la fumat fără a lua pastile sau a apela la alte metode. Mai întâi a rărit țigările, după care a reușit să renunțe definitiv la ele.

ADVERTISEMENT

„După ce a plecat Iura, am zis că dacă fumez și beau, mă duc după el. Mi-a spus clar doamna doctor că o țigară dacă mai fumez, nu mă mai poate salva. Din acel moment, am renunțat și la acest viciu și la băutură. Fumam cam 4-5 pachete pe zi. Sudam țigările. Apoi am început să fumez 4-5 țigări la două zile.

Iura se lăsase de fumat. Din momentul în care a zis ”gata”, nu a mai aprins vreuna. Dar nu se plângea că e fum de la mine”, a spus Anca Pandrea în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

A chemat de mai multe ori salvarea

În ultimii ani, cea care a fost s-a confruntat cu mari probleme de sănătate, atât cu inima, cât și cu plămânii. Și nu de puține ori, aceasta a chemat ambulanța și a ajuns la Spitalul de Urgență „Floreasca”, aflat în apropierea casei sale.

Tot din acest motiv, actrița n-a ieșit din casa în această vară extrem de călduroasă. Nu a fost nici la mormântul lui Iura, unde în urmă cu ceva ani obișnuia să meargă frecvent.

ADVERTISEMENT

„Am mai chemat Salvarea și-n ultimul timp. Vara asta a fost mai călduroasă ca oricând. Doar în vremea lui Ștefan cel Mare a mai fost așa. De aceea nici nu ies din casă. Nu am fost plecată pe nicăieri. În plus, nici nu am mașină”, ne-a mai spus actrița.

Anca Pandrea a ajuns actriță deși voia să fie regizor

Anca Pandrea și-a dorit extrem de mult să lucreze în domeniul cinematografiei. Ea ar fi vrut, inițial, să fie regizor, dar a ajuns actriță.

„Am vrut să fac regie. Doar că examenul se dădea din patru în patru ani. La actorie nu am intrat decât a treia oară, dar cu 9,80. Îmi amintesc și acum că mama mă aștepta. Notă așa mare nu prea era atunci. Erau doar șase locuri pentru fete, doar două într-o clasă. Și erau trei clase”, ne-a povestit aceasta.

În prezent, actrița e dezamăgită de faptul că nu mai există vreun actor care să calce pe urmele lui Iurie Darie:

„Acum toți sunt vedete. Unul nu mai are o ținută cum o avea Iura. E păcat. Toate sunt pe pile, toate sunt pe bani. E trist atunci când cultura ajunge așa”.

După terminarea facultății, Anca Pandrea a fost repartizată la Satu Mare. Inițial a refuzat să meargă acolo, dar nu a avut încotro. Ulterior, ea a jucat la Teatrul de Comedie din București, unde i-a avut ca parteneri, printre alții, și pe Stela Popescu, Dem Rădulescu sau Iurie Darie, cel care apoi i-a devenit iubit.