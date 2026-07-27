Metodă inedită la FCSB! Gigi Becali își urmărește jucătorul cu ajutorul unui ceas: „Se vede peste tot”

ADVERTISEMENT

FCSB are ambiții mari în noul sezon. Bucureștenii au început noua stagiune din SuperLiga cu două victorii, fără să primească gol. Gigi Becali a intrat în direct după succesul din deplasare cu Csikszereda și l-a lăudat public pe Octavian Popescu. Ce metodă a impus la echipă și îl vizează direct pe talentatul fotbalist.

Gigi Becali, încântat de revenirea lui Octavian Popescu

FCSB a devenit liderul SuperLigii, temporar, După victoria de la Miercurea Ciuc, Gigi Becali a intrat în direct și a ținut să îl laude pe Octavian Popescu, . Patronul „roș-albaștrilor” vede din nou la talentatul fotbalist ceea ce observa la primele sale apariții în tricoul echipei.

ADVERTISEMENT

„Începe să poată ceea ce putea. Ceea ce făcea începe să facă, să intre cu mingea, să dribleze 2-3 jucători, să paseze decisiv, să dea la poartă. Începe să se apropie de valoarea aia. Le ştiţi şi voi, le ştiu şi eu, doar că nu putem să le vorbim”, a declarat Gigi Becali, la

Noua metodă impusă de Gigi Becali la FCSB. Octavian Popescu, vizat direct de patron

Ulterior, latifundiarul din Pipera a dezvăluit că Octavian Popescu este monitorizat în permanență grație unui ceas special pe care îl poartă. Gigi Becali a mărturisit că totul este posibil doar cu acceptul jucătorului, iar acesta s-a arătat deschis să poarte dispozitivul chiar și în timpul liber. „Dacă are ceas, îl controlăm cu ceasul. Tot, totul e tehnologie, se vede peste tot. Asta trebuia să vrea şi el. Faptul că el vrea asta, acceptă asta… asta contează. ‘Accept să fac asta, accept viaţa asta, vreau să fac asta’.

ADVERTISEMENT

Ceasul îl porţi dacă vrei, nu putem să obligăm dacă nu vrea, nu suntem dictatori. În timpul antrenamentului, dar în timpul liber nu poţi să impui nimănui niciodată, nu-ţi permite legea. Dacă nu vor, nu poţi să-i obligi să poarte un ceas cum vrei tu, asta înseamnă că îi controlezi tu viaţa, n-ai cum”, a mai spus Gigi Becali, conform sursei menționate.

ADVERTISEMENT