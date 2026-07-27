Sport

Metodă inedită la FCSB! Gigi Becali își urmărește jucătorul cu ajutorul unui ceas: „Se vede peste tot”

Ce metodă inedită folosesc Gigi Becali și FCSB în cazul jucătorilor. Vedeta echipei este urmărită cu ajutorul unui ceas inteligent.
Mihai Dragomir
27.07.2026 | 06:00
Metoda inedita la FCSB Gigi Becali isi urmareste jucatorul cu ajutorul unui ceas Se vede peste tot
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Gigi Becali a dezvăluit cum și-a „revitalizat” vedeta de la FCSB. Foto: Colaj FANATIK.
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FCSB are ambiții mari în noul sezon. Bucureștenii au început noua stagiune din SuperLiga cu două victorii, fără să primească gol. Gigi Becali a intrat în direct după succesul din deplasare cu Csikszereda și l-a lăudat public pe Octavian Popescu. Ce metodă a impus la echipă și îl vizează direct pe talentatul fotbalist.

Gigi Becali, încântat de revenirea lui Octavian Popescu

FCSB a devenit liderul SuperLigii, temporar, după 2-0 în deplasare cu Csikszereda. După victoria de la Miercurea Ciuc, Gigi Becali a intrat în direct și a ținut să îl laude pe Octavian Popescu, jucătorul aflat într-o revenire de formă în ultimele luni. Patronul „roș-albaștrilor” vede din nou la talentatul fotbalist ceea ce observa la primele sale apariții în tricoul echipei.

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„Începe să poată ceea ce putea. Ceea ce făcea începe să facă, să intre cu mingea, să dribleze 2-3 jucători, să paseze decisiv, să dea la poartă. Începe să se apropie de valoarea aia. Le ştiţi şi voi, le ştiu şi eu, doar că nu putem să le vorbim”, a declarat Gigi Becali, la TV Prima Sport.

Noua metodă impusă de Gigi Becali la FCSB. Octavian Popescu, vizat direct de patron

Ulterior, latifundiarul din Pipera a dezvăluit că Octavian Popescu este monitorizat în permanență grație unui ceas special pe care îl poartă. Gigi Becali a mărturisit că totul este posibil doar cu acceptul jucătorului, iar acesta s-a arătat deschis să poarte dispozitivul chiar și în timpul liber. „Dacă are ceas, îl controlăm cu ceasul. Tot, totul e tehnologie, se vede peste tot. Asta trebuia să vrea şi el. Faptul că el vrea asta, acceptă asta… asta contează. ‘Accept să fac asta, accept viaţa asta, vreau să fac asta’.

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Ceasul îl porţi dacă vrei, nu putem să obligăm dacă nu vrea, nu suntem dictatori. În timpul antrenamentului, dar în timpul liber nu poţi să impui nimănui niciodată, nu-ţi permite legea. Dacă nu vor, nu poţi să-i obligi să poarte un ceas cum vrei tu, asta înseamnă că îi controlezi tu viaţa, n-ai cum”, a mai spus Gigi Becali, conform sursei menționate.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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