Ce scrie pe bilețelul prin care Leo Grozavu le-a dat indicații jucătorilor săi în Dinamo – Chindia 5-2. Foto exclusiv

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Dinamo s-a impus categoric în fața Chindiei Târgoviște, scor 5-2, însă faza serii a fost oferită de formația din Liga 2. Leo Grozavu (59 de ani) le-a transmis indicații elevilor săi cu ajutorul unor bilețele.

Liderul campionatului nu a avut nici cea mai mică emoție în fața divizionarei secunde și și-a asigurat în mare măsură calificarea în sferturile de finală ale Cupei României Betano, dar partida a oferit un moment mai rar întâlnit pe terenurile de fotbal.

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În repriza secundă, antrenorul Chindiei, Leo Grozavu, s-a decis să-l trimită pe teren pe tânărul mijlocaș Bogdan Petre, care a și marcat un gol în final. Nimic ieșit din comun până aici, dar jucătorul a primit și un bilețel din partea tehnicianului pentru a-i fi transmis experimentatului fundaș Marius Briceag.

Fotoreporterul FANATIK a surprins momentul în care mesajul ajungea de la expeditor la destinatar. Briceag a citit rapid indicațiile venite de la staff, a mototolit foaia și a aruncat-o pe gazon. După ultimul fluier al arbitrului Alexandru Vișan, FANATIK a intrat în posesia bilețelului prin care Grozavu și-a așezat echipa în teren.

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Zandbergen, ratarea serii

În ciuda faptului că antrenorul Nuno Campos a menajat o serie de titulari, Dinamo a obținut o victorie fără drept de apel împotriva Chindiei, scor 5-2. Eroul ”câinilor” în acest meci a fost mijlocașul portughez Diogo Pinto, autor al unui hattrick. Celelalte două goluri au purtat semnătura atacantului Dean Zandbergen, dar olandezul a atras mai degrabă atenția atenția cu o singur cu poarta goală din 6 metri.

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După succesul categoric în fața formației târgoviștene, ”câinii” au acumulat șase puncte și s-au instalat în fruntea Grupei D din Cupa României Betano. , iar derby-ul cu Universitatea Craiova din ultima etapă va decide dacă va merge de pe prima sau de pe a doua poziție.