Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Ce scrie pe bilețelul prin care Leo Grozavu le-a dat indicații jucătorilor săi în Dinamo – Chindia 5-2. Foto exclusiv

Bogdan Ciutacu
28.10.2026 | 22:00
Ce scrie pe biletelul prin care Leo Grozavu lea dat indicatii jucatorilor sai in Dinamo Chindia 52 Foto exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
8 poze
Vezi galeria
Cum le-a dat Leo Grozavu (59 de ani) indicații jucătorilor săi la partida Dinamo - Chindia 5-2. Sursă foto: colaj Fanatik
Momente hilare la meciul Dinamo - Chindia 5-2. Antrenorul Leo Grozavu le-a dat indicații elevilor săi printr-o metodă arhaică.
ADVERTISEMENT

Dinamo s-a impus categoric în fața Chindiei Târgoviște, scor 5-2, însă faza serii a fost oferită de formația din Liga 2. Leo Grozavu (59 de ani) le-a transmis indicații elevilor săi cu ajutorul unor bilețele.

Indicații date cu bilețele de Leo Grozavu la Dinamo – Chindia 5-2

Liderul campionatului nu a avut nici cea mai mică emoție în fața divizionarei secunde și și-a asigurat în mare măsură calificarea în sferturile de finală ale Cupei României Betano, dar partida a oferit un moment mai rar întâlnit pe terenurile de fotbal.

ADVERTISEMENT

În repriza secundă, antrenorul Chindiei, Leo Grozavu, s-a decis să-l trimită pe teren pe tânărul mijlocaș Bogdan Petre, care a și marcat un gol în final. Nimic ieșit din comun până aici, dar jucătorul a primit și un bilețel din partea tehnicianului pentru a-i fi transmis experimentatului fundaș Marius Briceag.

Fotoreporterul FANATIK a surprins momentul în care mesajul ajungea de la expeditor la destinatar. Briceag a citit rapid indicațiile venite de la staff, a mototolit foaia și a aruncat-o pe gazon. După ultimul fluier al arbitrului Alexandru Vișan, FANATIK a intrat în posesia bilețelului prin care Grozavu și-a așezat echipa în teren.

ADVERTISEMENT
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la...
Digi24.ro
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev

Zandbergen, ratarea serii

În ciuda faptului că antrenorul Nuno Campos a menajat o serie de titulari, Dinamo a obținut o victorie fără drept de apel împotriva Chindiei, scor 5-2. Eroul ”câinilor” în acest meci a fost mijlocașul portughez Diogo Pinto, autor al unui hattrick. Celelalte două goluri au purtat semnătura atacantului Dean Zandbergen, dar olandezul a atras mai degrabă atenția atenția cu o ratare monumentală singur cu poarta goală din 6 metri.

ADVERTISEMENT
Andrei Petrache a murit: fostul rapidist fusese dat dispărut
Digisport.ro
Andrei Petrache a murit: fostul rapidist fusese dat dispărut

După succesul categoric în fața formației târgoviștene, ”câinii” au acumulat șase puncte și s-au instalat în fruntea Grupei D din Cupa României Betano. Trupa lui Nuno Campos este în mare măsură calificată în sferturile de finală, iar derby-ul cu Universitatea Craiova din ultima etapă va decide dacă va merge de pe prima sau de pe a doua poziție.

ADVERTISEMENT
„Rapid nu are echipă nici de locul 6, CFR Cluj retrograda fără Șumudică”....
Fanatik
„Rapid nu are echipă nici de locul 6, CFR Cluj retrograda fără Șumudică”. Radiografie la sânge a favoritelor la titlu din SuperLiga
Dinamoviștii, nemulțumiți chiar și după 5-2 cu Chindia: „Nu-mi place asta!”
Fanatik
Dinamoviștii, nemulțumiți chiar și după 5-2 cu Chindia: „Nu-mi place asta!”
Cupa României Betano, live grupe, etapa 2. Acum se joacă derby-ul CFR –...
Fanatik
Cupa României Betano, live grupe, etapa 2. Acum se joacă derby-ul CFR – U Cluj. Start în repriza secundă
Tags:
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
S-a dus la Gigi Becali și l-a rugat să-l lase să plece de...
iamsport.ro
S-a dus la Gigi Becali și l-a rugat să-l lase să plece de la FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!