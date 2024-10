Metoda prin care Mihai Mitoșeru a slăbit 13 kilograme. Alimentul la care prezentatorul tv a renunțat complet

Mihai Mitoșeru a slăbit 13 kilograme. Celebrul prezentator tv a ajuns la o greutate la care visa de multă vreme. A renunțat însă la anumite alimente, astfel încât să adopte un stil de viață cât se poate de sănătos.

Metoda prin care Mihai Mitoșeru a slăbit 13 kilograme

Mihai Mitoșeru a făcut schimbări radicale. și-a înjumătăți porțiile de mâncare, iar dincolo de asta a și renunțat la un aliment pe care unii români chiar îl adoră.

ADVERTISEMENT

Mihai Mitoșeru avea 90 de kilograme, însă acum se poate lăuda cu greutatea dorită. Mai exact, faimosul prezentator tv a ajuns să cântărească 73 de kilograme. Cum a slăbit Mihai Mitoșeru și care este secretul său?

Într-un interviu acordat pentru viva.ro, acesta a fost cât se poate de sincer. Mihai Mitoșeru spune că a reușit să slăbească în primă fază 13 kilograme. Ulterior, acesta a mai dat jos alte 4 kilograme.

ADVERTISEMENT

„Am slăbit foarte mult. La un moment dat cântăream 90 de kilograme. Și, de la 90 de kilograme am ajuns la 73 de kilograme. Anul trecut cântăream cu 13 kilograme mai puțin, iar anul acesta am mai dat jos încă patru kilograme. Pur și simplu nu am mai mâncat așa mult. Și acum mănânc mai puțin, mult mai puțin față de trecut”, a povestit Mihai Mitoșeru, pentru .

Cum arată meniul prezentatorului tv

La ce aliment a renunțat celebrul prezentator tv? La pâine. , se pare că de când a eliminat-o din rutină, schimbarea este una cât se poate de vizibilă.

ADVERTISEMENT

Cantitatea de mâncare contează și ea, mai adaugă acesta. Prezentatorul tv mănâncă mult mai puțin ca înainte. Dincolo de asta, porțiile sale de mâncare sunt calculate dificil.

„Pe de altă parte am început să mănânc mai puțin. Eu nu mai mâncam cum mâncam înainte, când aveam 90 de kilograme. Am renunțat la pâine și la alte lucruri. La carbohidrați, în primul rând. Eu mâncam cum mănânc și acum, dar cu moderație.

ADVERTISEMENT

Pentru că nu e vorba doar de renunțat la pâine și la carbohidrați, e vorba că de la trei mese și două gustări cum mănâncă toată lumea, eu am doar două mese pe zi. Adică mult mai puțin. Căci, până la urmă, despre cantitate este vorba”, a declarat Mihai Mitoșeru, pentru viva.ro.