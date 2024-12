Metoda simplă care te ajută să faci cele mai bune ouă poșate. Vor fi gata în doar câteva secunde

Care este cel mai simplu și mai eficient mod de a face ouă poșate. O gospodină a împărtășit secretul ei, însă, multe persoane consideră că metoda ei este periculoasă.

Cum prepară o gospodină ouă poșate în doar câteva secunde

Fără doar și poate, pe TikTok găsim fel de fel de rețete, dar și de trucuri care ne ajută să obținem cele mai bune preparate. Tot pe TikTok, o gospodină din America a decis să le arate tuturor

Gospodina are o metodă proprie. Este rapidă, eficientă și nici nu are nevoie de vreo cratiță. În ciuda faptului că este ușor de urmat, mulți se gândesc de două ori înainte de a o pune în aplicare.

Potrivit metodei pe care o aplică gospodina în cauză, ouăle poșate ies perfecte în mai puțin de un minut. În plus, nici nu este necesar să le pui să fiarbă în apă.

Cea care a făcut populară această metodă în mediul online este Dana Gordon, fiica gospodinei. Aceasta susține că mama ei a descoperit rețeta perfectă pentru ouă irezistibile.

, Dana Gordon a filmat-o pe mama ei în timp ce prepară cu ușurință un ou poșat, în doar câteva minute. Femeia nu folosește apă clocotită, ci are un alt as în mânecă.

Mama Danei începe prin a sparge un ou într-un vas, apoi toarnă apă cât să acopere gălbenușul. După, timp de 44 de secunde.

Mulți internauți se feresc să facă ouă poșate în cuptorul cu microunde

După ce se scurge timpul, gospodina ia oul cu atenție și îl transferă pe o farfurie. Fiica ei nu s-a putut abține, așa că l-a gustat imediat, iar reacția sa a vorbit de la sine.

Așa cum era de așteptat, videoclipul a împărțit comunitatea de pe TikTok în două tabere. Cei care au pus deja în aplicare metoda gospodinei, se declară foarte mulțumiți de rezultat.

”Tocmai am încercat după ce am văzut asta și au ieșit grozav! Rapid și simplu.”, ”Gătim ouăle așa tot timpul de când am văzut metoda” sau ”Eu amestec oul și îl pun 45 de secunde într-un recipient mic și rotund. Iese perfect, exact ca la McDonald’s.”, sunt doar câteva dintre reacții.

La polul opus, această metodă a fost catalogată periculoasă de unii internauți. Mulți dintre ei au susținut că au fost la un pas de accident după ce le-a explodat oul în cuptorul cu microunde. De altfel, în 2021, un bărbat a suferit arsuri severe la ochi, obraz și nas după ce a încercat să poșeze un ou la microunde.