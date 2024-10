Metoda simplă prin care un afacerist din Dâmbovița a câștigat procesul cu Nordis Mamaia. Câți bani are de recuperat investitorul

Zeci de păgubiți se luptă prin tribunal de mulți ani, în încercarea de a-și recupera investițiile făcute la complexul Nordis Mamaia. Un afacerist din Dâmbovița a găsit o rezolvare foarte simplă, care l-a pus în situația de a câștiga litigiile cu Nordis după doar o înfățișare în fața instanței. Deciziile judecătorilor au fost luate cu doar trei zile înainte de apariția investigației în publicația Recorder.

Nordis Mamaia nu i-a livrat apartamentele în perioada promisă în ante-contract

La data de 24 septembrie 2021, Grani Prod Com SRL, o companie de transport marfă din județul Dâmbovița, a încheiat pentru două apartamente din complexul Nordis Mamaia.

Ca și în alte cazuri, clientul a plătit 95% din sumă, pentru a beneficia de o reducere, urmând ca la data semnării contractului de vânzare-cumpărare să achite și restul de 5%. Pentru un apartament de 40 mp, la etajul 8 (scara J), avansul a fost de 93.495 de euro plus TVA, iar pentru celălalt, de 35 mp, situat la etajul 6 (scara L), a plătit 83.495 euro plus TVA..

Restul banilor, adică 4.945 euro+TVA, respectiv 4.395 euro+TVA, urmau să fie achitați la data de 27 august 2023.

Previzibil, apartamentele nu au fost predate la timp, iar beneficiarul avea la dispoziție două variante: fie să mai aștepte, în speranța că dezvoltatorul îi va livra până la urmă cele două unități, fie să demareze căile legale pentru a-și recupera banii. Doar că asta însemna, cum a fost și în cazul altor păgubiți, ani pierduți prin tribunale, mulți nervi și probleme de sănătate.

Metoda simplă prin care un mic afacerist a învins ”colosul” Nordis

Sfătuit de juriști, afaceristul a luat o decizie interesantă. În loc să aștepte el dezvoltatorul să-i predea cheile, l-a chemat el în fața notarului, pentru a le da restul banilor, cu condiția încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

El a apelat la această variantă după ce a descoperit în ante-contractul cu Nordis o clauză care duce la în cazul în care acesta refuză să se prezinte la notar.

„În cazul în care Promitentul-Vânzător, va refuza să se prezinte, din culpă exclusivă, în faţa Notarului Public în vederea autentificării Contractului de Vânzare, Promitentul-Cumpărător va putea opta, la libera şi exclusiva sa apreciere, între (…) a declara unilateral rezoluţiunea prezentei Promisiuni, în conformitate cu prevederile art. 1552 din Codul Civil, prin notificarea scrisă adresată Promitentului – Vânzător, urmând ca acesta, să-i returneze integral sumele încasate în virtutea prezentei Promisiuni în cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data recepţionării notificării, astfel cum acestea au fost calculate la pct. 7.1 din prezentul contract, respectiv prin echivalentul în lei calculat la cursul fixat de BNR pentru data efectuării plăţii”. Clauza 9.2 din ante-contractul cu Nordis Mamaia

În aceste condiții, afaceristul a notificat dezvoltatorul pentru o întâlnire în fața notarului public, la data de 18 octombrie 2023. Pentru că reprezentanții Nordis nu s-au prezentat, notarul a întocmit o încheiere de certificare cum că aceștia au refuzat să se prezinte la sediul acestuia.

Ulterior, documentul a fost atașat unei alte notificări către Nordis, prin care i-a fost adusă la cunoștință rezoluțiunea (desființarea cu efecte retroactivă a contractelor) promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare a imobilului.

A câștigat procesul cu Nordis Mamaia după prima înfățișare

Cu hârtia de la notar și cu cele două notificări, beneficiarul a mers în instanță și solicitat:

încetarea promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autentificate

obligarea pârâtei la plata sumelor de bani plătite pentru cele două apartamente

obligarea Nordis la plata dobânzii legale remuneratorii şi a dobânzii legale

obligarea Nordis la plata unor sume cu titlu de daune materiale produse ca urmare a perfectării şi încetării ante-contractelor de vânzare-cumpărare

Au fost deschise două procese separate, pentru fiecare contract în parte. Pe fond, Tribunalul București a admis cererea încă de la prima înfățișare. Curtea de Apel a confirmat decizia tribunalului, tot după un sigur termen. Compania Nordis mai are acum și varianta recursului.

Gheorghe Ghiță: ”Am investit 200.000 de euro acolo”

Contactat de FANATIK, omul de afaceri Gheorghe Ghiță, proprietarul companiei de transport Grani Prod Com, a dezvăluit că a achiziționat trei apartamente de la Nordis, însă a avut probleme la doar două dintre ele.

”Nu am recuperat banii. Am câștigat doar procesul. I-am dat direct în judecată. Am un contract de vânzare cumpărare cu Nordis Management încheiat, terminat; și astea două cu Nordis Mamaia, pentru care i-am dat în judecată și am câștigat.

Banii nu i-am primit. Acum trebuie să-i execut, nu mai pot să mă pun la masa credală. Am investit acolo 200.000 de euro pentru trei apartamente. Dacă sper să-i mai recuperez? Sincer, nu…”, a declarat Gheorghe Ghiță, pentru FANATIK.

În timp ce Gheorghe Ghiță câștiga la pas procesele cu Nordis, un număr mare de păgubiți se plângeau reporterilor de la Recorder că nu sunt băgați în seamă de autorități. Avocata Oana Bicică, reprezentanta unui număr important de investitori, spunea că a depus plângere penală împotriva celor de la Nordis, existând ”indicii temeinice cu privire la infracțiunea de grup infracțional organizat”. Ea mai spunea că procurorii nu au făcut nimic în decurs de șase luni și că nu au chemat pe nimeni la audieri. După apariția investigației Recorder, DIICOT a deschis un dosar penal ”in rem” referitor la cazul Nordis Mamaia.