Metro Man, eroul surpriză de la Campionatul Mondial. Cum a ajuns să fie ovaționat de zeci de mii de fani la Anglia – SUA 0-0. Video

au oferit un moment emoționant la Anglia – SUA. Un kenyan a fost în centrul atenției și a primit microfonul pe teren.

Abubakar Abbas aka Metro Man, cel mai iubit om din Qatar la turneul final

Abubakar Abbas e din Kenya și ca alți muncitori migranți, a venit în Qatar pentru a-și câștiga existanța. Tânărul african a spus că a ajuns la Campionatul Mondial din pură întâmplare și că a fost voia lui Dumnezeu.

ADVERTISEMENT

Kenyanul a devenit celebru deoarece îi îndrumă pe turiști și suporteri către stațiile de metrou, fiind poreclit Metro Man (n.r. „Omul Metrou”).

Astfel, a ajuns să fie invitat pe stadionul Al Bayt, la meciul dintre Anglia și Statele Unite ale Americii. A „arestat” microfonul și ca un amfitrion înnăscut a ridicat în picioare tribunele.

ADVERTISEMENT

Metro Man, spectacol total la Anglia – SUA

Metro Man a spus la microfon celebra sa replică: „Metro, metro”, iar reacția tribunelor a fost instantă: „This way!” (n.r. „Pe aici!”), i-a răspuns imediat fanii.

Jovialitatea și carisma lui, l-au făcut poate cel mai îndrăgit personal de la iar momentul a devenit viral pe toate platformele sociale.

ADVERTISEMENT

Metrooo again 😂🙌🏻

Abbas are un scaun înalt, un semn luminat și o portavoce. Astfel, reușește să direcționeze pe toată lumea să ajungă fără probleme la metrou, mijloc de transport indispensabil pentru a ajunge la stadioanele din Doha și la locurile de cazare pentru suporteri.

Abubakar Abbas și-a făcut cont de Tik Tok și a devenit viral

Abubakar Abbas și-a făcut un cont de Tik Tok și în doar câteva zile a ajuns deja 40.000 de urmăritori.

ADVERTISEMENT

Kenyanul avea o viață banală în Mombassa, așa că a simțit nevoia unei schimbări și a venit în Qatar. În luna septembrie a aplicat pentru un post de om de securitate la turneul final, cu o zi înainte de ultima zi de înscrieri.

ADVERTISEMENT

Abbas a mers la un interviu în capitala Nairobi și a fost extrem de încântat. Între Mombassa e o distanță de aproape 500 de kilometri, iar Metro Man a explicat că era foarte aproape să nu ajungă la interviu: „A trebuit să iau autobuzul de noapte. Era ultima zi de înscrieri. Dumnezeu a vrut să fiu azi aici.

Am fost atât de încântat că am luat interviurile, din moment ce au aplicat atât de mulți oameni și o iau foarte în serios pentru că am fost ales”, a povestit kenyanul pe Tik Tok.