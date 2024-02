Metroul, cadoul refuzat de Nicușor Dan: „N-am încredere”. De ce a declinat primarul oferta lui Sorin Grindeanu

Foștii primari ai Capitalei Sorin Oprescu și Gabriela Firea au cerut în mod repetat ca Metrorex să treacă din subordinea Ministerului Transporturilor în cea a Primăriei Generale, însă au fost refuzați. În ultimii ani, situația s-a inversat, ministerul fiind dispus să renunțe la companie, însă primarul Nicușor Dan a refuzat, lăsând de înțeles că municipalitatea ar putea ajunge să suporte cheltuieli enorme legate de funcționarea metroului.

Metroul, o povară pentru Nicușor Dan

„Eu de doi ani de zile îi spun domnului domnului primar general – sunt primul ministru al transporturilor care face acest lucru – ‘domnule, dacă vrei un sistem integrat de transport la nivel de București, trebuie să incluzi și metroul. Îți dau metroul cu toate sumele de la buget’. De doi ani spun lucrul ăsta”, a declarat marți, la , ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, acesta precizând că nu a primit niciun răspuns la oferta sa din partea municipalității.

ADVERTISEMENT

Răspunsul lui Nicușor Dan a venit joi, primarul temându-se că se va trezi în brațe cu o companie căreia trebuie să-i plătească subvenția. „Sintagma asta, cu tot cu buget, e ceva foarte recent. Am mai avut discuţia asta acum doi ani, acum trei ani şi sintagma asta cu tot cu buget nu exista. După asta trebuie să avem şi o încredere în Guvernul României că ne dă bani. Anul trecut am avut, aşa cum am avut în fiecare an, 50% din impozitele pe salarii ale bucureştenilor şi dintr-o pocnitură de degete, anul ăsta avem 47% şi judeţele au şi 2% pentru cultură, noi nu avem şi deodată ne trezim fără 600 de milioane de lei. De principiu, da, dacă guvernul îşi asumă să ne dea banii pe subvenţia pentru metrou, suntem interesaţi de asta. Dar trebuie să existăm încredere şi eu n-am încredere”, a spus primarul.

Temerile lui Nicușor Dan sunt cumva explicabile prin faptul că Metrorex este departe de a putea fi o sursă de venit pentru primărie, iar în anumite circumstanțe poate deveni fi de-a dreptul devastatoare pentru finanțele locale. Metroul ar fi în imposibilitate de a funcționa fără subvențiile de la buget, iar acestea au crescut accelerat în ultimii ani astfel că bucureștenii plătesc călătoriile cu acest mijloc de transport la un preț mult sub costurile reale.

ADVERTISEMENT

În 2017, veniturile companiei Metrorex erau de aproape 793.000.000 lei, dintre care 358.000.000 lei era reprezentate de subvenții. În 2020, subvențiile ajunseseră la 683.000.000 la venituri totale de 1,050 miliarde. Un an mai târziu lucrurile păreau că s-au mai echilibrat întrucât subvențiile, deși ajunseseră la 818.000.000, aveau o pondere mult mai mică în veniturile totale, de 2.017 miliarde. Însă creșterea spectaculoasă a veniturilor a fost tot cu bani de la buget pentru a finanțe lucrările de investiții în infrastructură.

Anul trecut, metroul a înregistrat venituri de 2,852 miliarde, dintre care subvențiile au reprezentat 784.000.000 lei, fiind vorba doar de sumele de la buget pentru , nu și de cele pentru investiții care au fost de 758.000.000 lei. Chiar și cu aceste resurse enorme venite de la buget, Metrorex a încheiat anul 2023 cu pierderi de 302.000.000 lei.

ADVERTISEMENT

Sintagma „cu tot cu buget” de care se teme primarul ar însemna că toate aceste cheltuieli care trebuie acoperite vor trebui suportate din bugetul Capitalei, dacă Guvernul nu se angajează să aloce în continuare banii de subvenții. Asta înseamnă că, brusc, Primăria Generală va avea cheltuieli mai mari cu aproximativ 800 de milioane de lei pe an, asta dacă nu majorează substanțial tarifele pentru abonamente și bilete.

Iar asta este doar o parte a problemei întrucât trebuie clarificat și cine va suporta costurile extinderii rețelei de metrou ținând seama că . Preluarea de către municipalitate și a acestor cheltuieli va face ca metroul să rămână pentru multă vreme cu rețeaua la nivelul actual.

ADVERTISEMENT

„De ce să plătească un moldovean pentru transport?”

Pe de altă parte, ministrul Transporturilor a pus problema dintr-o perspectivă de moralitate, anume că subvenționarea de la buget pentru metroul Capitalei înseamnă că toți contribuabilii din țară suportă din buzunarul propriu reducerea de preț la cartelele și abonamentele folosite de către bucureșteni. „De ce nu se plăteşte de la bugetul statului transportul în comun la Cluj, la Iaşi, la Craiova, la Timişoara? (…) De ce să plătească un moldovean pentru transport? Ştiu că supăr bucureştenii acum, dar nu e corect”, spunea Sorin Grindeanu, într-o declarație din august 2022.

Disputa legată de cine ar trebui să administreze metroul este mai veche de un deceniu. În septembrie 2012, primarul Sorin Oprescu susținea că este municipalitatea are capacitatea să preia controlul asupra Metrorex. „În toate ţările de largă respiraţie democratică, în special în capitalele lumii, metroul aparţine şi este în administrarea primăriei generale”, argumenta fostul edil. Acesta nu cerea Guvernului să suporte în continuare subvenția, în schimb solicita ca viitoarele proiecte majore de infrastructură să fie finanțate de stat.

Succesoarea lui Oprescu, Gabriela Firea, a cerut în mod repetat să preia metroul de la Ministerul Transporturilor, numai că în alte condiții decât cele cerute de predecesorul ei. Astfel, Firea dorea ca subvenția să fie plătită în continuare de la stat, iar lucrările majore de investiții să fie suportate de primărie. Astfel s-ar fi creat un sistem de transport integrat în oraș a cărui dezvoltare ar fi ținut seama de nevoile bucureștenilor. Problema era însă că odată introdus sistemul în care administrarea este făcută de primărie și subvenția suportată din bugetul de stat și alte primării ar fi fost îndreptățite să ceară același lucru.

În mandatul lui Nicușor Dan lucrurile s-au schimbat în sensul că acum Ministerul Transporturilor trage de primar să-i dea metroul pe mână, dar acesta refuză fără garanția subvenționării în continuare de la bugetul de stat. Nici această soluție nu ar rezolva problema fundamentală de ordin etic: de ce să suporte din buzunarul său un locuitor din Jimbolia sau Hârlău costurile călătoriei cu metroul pentru un bucureștean?