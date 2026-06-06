Metz – CSM București, live video în Final Four-ul Ligii Campionilor. Cine transmite partida la TV și programul complet

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Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin are loc în weekend-ul 6-7 iunie. Este faza în care CSM București s-a calificat după ani buni de pauză. „Tigroaicele” întâlnesc Metz, iar în celălalt meci se confruntă Gyor cu Brest. Rămâi pe site-ul nostru pentru a afla toate detaliile despre partidele finale din competiție. FANATIK transmite direct de la Budapesta cele mai proaspete informații.

Metz – CSM București, live video în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin

„Tigroaicele” vor lupta în prima semifinală a competiției, sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16:00 (ora României). , grupare pe care au înfruntat-o de 12 ori în ultimul deceniu. Miza este primul bilet pentru marea finală a celei mai importante competiții intercluburi din Europa. Metz a încheiat grupa A pe locul 2. Campioana Franței a încheiat seria cu 24 de puncte, la egalitate cu Gyor, însă a fost dezavantajată de rezultatele directe. În sferturi, echipa din „Hexagon” a trecut de Ferencvaros după o remiză în deplasare, 31-31, și un succes cu 31-28 pe teren propriu.

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Toate partidele dintre CSM București și Metz au avut loc în Champions League. Bilanțul este unul negativ pentru reprezentanta României, care a câștigat doar 3 meciuri, suferind nu mai puțin de 9 înfrângeri. CSM București a revenit în Final Four-ul Ligii Campionilor după o absență de 8 ani, după ce Cea mai mare performanță atinsă de echipa din România rămâne cea din urmă cu 10 ani, la Budapesta,

Cine transmite Metz – CSM București la TV

Fanii handbalului nu pot rata un asemenea meci. Posturile TV care vor pune la dispoziție această partidă din Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin sunt Digi Sport 1 și Prima Sport 1. De asemenea, site-ul Fanatik.ro te va ține la curent cu toate fazele importante din meci. Vei putea ști scorul și cine marchează datorită formatului LIVE TEXT.

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Cote la pariuri pentru meciul Metz – CSM București

Marea „favorită” a caselor de pariuri este Metz. O victorie a grupării franceze este cotată cu 1,59, în timp ce un eventul succes al celor de la CSM București este cotat cu 3,15. Remiza dintre cele două are o cotă uriașă de 8,80.

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Brest – Gyor, live video în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin

Imediat după confruntarea româno-franceză, sâmbătă seară va avea loc a doua semifinală, duelul dintre Brest și Gyor, programat de la ora 19:00 (ora României). Așadar Franța are două reprezentante în această fază, însă rămâne de văzut dacă ambele vor atinge marea finală. Gyor este un adversar redutabil, iar spectacolul nu va lipsi.

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Cine transmite Brest – Gyor la TV

Fanii handbalului vor rămâne concentrați în fața televizoarelor și la acest meci. Digi Sport 2 și Prima Sport 2 sunt posturile TV care vor pune la dispoziție această partidă din Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Site-ul Fanatik.ro te va ține de asemenea la curent cu toate fazele importante din meci. Vei putea ști scorul și cine marchează datorită formatului LIVE TEXT.

Cote la pariuri pentru meciul Brest – Gyor

Duelul dintre cele două echipe pare înclinat către Gyor. Casele de pariuri oferă cota de 1.30 pentru victoria maghiarelor, în timp ce victoria lui Brest este cotată cu 5.00. Remiza dintre cele două are o cotă uriașă de 12.00.

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Metz – CSM București și Brest – Gyor, live video în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Echipele, faze tari, reacții după meci

Site-ul Fanatik.ro îți pune la dispoziție toate informațiile importante legate de meciurile Metz – CSM București și Brest – Gyor din Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Vei putea afla echipele, scorul, reacțiile de la final cu doar un simplu click. Rămâi cu noi pentru a ști totul despre handbalul feminin și ceea ce se întâmplă în cadrul unei competiții cu adevărat stelare.