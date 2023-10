Metz – Rapid, în etapa a 5-a din EHF Champions League! Început tare de meci

Meciul Metz – Rapid are loc duminică, 22 octombrie, cu începere de la ora 17:00, în cadrul etapei a 5-a a grupei B a Ligii Campionilor la handbal feminin. Suntem la lecția de franceză pentru echipele noastre, CSM București jucând acasă sâmbătă cu Brest Bretagne iar giuleștence o zi mai târziu la Metz, după ce în prima etapă am avut o dublă confruntare cu Danemarca (victorie CSM cu Odense, eșec Rapid la Esbjerg). Metz are patru puncte, din două victorii și tot atâtea eșecuri, Rapid doar trei (victorie chinuită acasă cu Zaglebie Lubin și egal miraculos la Budapesta, cu Ferencvaros, eșec usturător cu Herning Ikast.

Unde se joacă meciul Metz – Rapid

Confruntarea Metz – se desfășoară duminică, 22 octombrie, de la ora 17:00, în Palatul Sporturilor din localitatea franceză, cunoscut sub numele de Les Arenes, unde evoluează acasă echipa de handbal feminin și unde se desfășoară anual turneul de tenis masculin ATP 250 de puncte Open de Moselle. La meciurile de tenis sunt 4500 locuri disponibile, la cele de handbal ajung la 5300 de locuri.

Fanii echipei din Metz, care are culori galben-albastru, sunt recunoscuți ca fiind unii dintre cei mai zgomotoși, reușind să pună mare presiune asupra echipelor adverse și oferind un mare bonus de energie propriilor jucătoare. Toate echipele care au evoluat în Liga Campionilor la Metz au subliniat acest aport fantastic al publicului în folosul echipei locale. La partida cu Rapid fanii lui Metz vor primi în bună măsura replică de la cei aproximativ de o sută de suporteri rapidiști care vor face deplasarea plus, foarte probabil, de la românii aflați în zonă care vor veni la meci.

Cine transmite la TV partida Metz – Rapid

Partida Metz – e joacă duminică, 22 octombrie, de la ora 17:00, în Palatul Sporturilor Les Arenes din localitatea franceză în etapa a 5-a din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin și va fi transmisî în direct pe posturile TV Digi Sport 3, Orange Sport 2 și Prima Sport 4). O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Numit antrenor principal după demiterea danezului Kim Rasmussen tehnicianul iberic David Ginesta Montes, care era la club de trei ani, făcând inițial parte din stafful lui Carlos Viver, promite că giuleștencele își vor regăsi aplombul din sezonul trecut de Liga Campionilor, în care au ajuns în faza sferturilor de finală. Deocamdată mari schimbări nu s-au văzut în jocul Rapidului, dar faptul că echipa a reușit să scoată egalul la Budapesta, contra lui Ferencvaros, după ce gazdele luaseră avans serios, poate fi un semnal pozitiv.

Cine este Metz, adversara Rapidului în etapa a 5-a din grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin

Metz Handball, fondată în 1964, este clubul cu cele mai multe peformanţe în handbalul francez, dar numai în competiţiile interne. Metz este recordmana de titluri din handbalul din Hexagon, nu mai puţin de 24, ultimul chiar sezonul trecut şi la fel în Cupa Franţei cu cele zece succese. În schimb în cupele europene a jucat doar o finală, în 2013, în Cupa EHF şi a fost a treia în 2022 la ultimul Final Four din Liga Campionilor.

Antrenorul Emanuel Mayonnade are un lot în care, la fel ca la Brest, predomină jucătoarele autohtone. Numele grele din lot sunt cele două jucătoare daneze Kristina Jorgensen și Louise Burgaard. Metz a pierdut, la fel ca și Brest, câteva dintre jucătoarele mai importante, însă ca și Brest reușește să se mențină la un nivel ridicat grație calității tinerelor jucătoare promovate din pepiniera proprie sau venite de la alte cluburi mai mici din Franța.

Cote la pariuri la jocul Metz – Rapid

Dacă la partida CSM București – Brest avem o cotă foarte scăzută la victoria gazdelor, 1,22 la meciul FC Metz – Rapid lucrurile stau și mai rău, pentru că victoria gazdelor e mai mult decât simbolică, 1,18 iar giuleștencele au cotă de 7,00. Și opțiunea șansă dublă X2 este fantastică, având cota de 5,40.

Rapid a reușit abia sezonul trecut să intre în lumea bună a handbalului feminin din Europa, ce e drept făcând-o destul de bine pentru că a ajuns până în faza sferturilor de finală. Ca și acum a avut colegă de grupă gruparea franceză Metz. La București Rapid a ratat dramatic șansa unei mari victorii, terminând egal, 32 – 32 pentru ca apoi la Metz să fie din nou spectacol, cu Rapid evoluând foarte curajos, scor 36-34 pentru gazde.