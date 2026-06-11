Mexic – Africa de Sud, LIVE VIDEO în deschiderea CM 2026. Echipe probabile, statistici OPTA, live fază cu fază

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Campionatul Mondial din acest an se deschide cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud. Prima națională este una dintre gazdele actualei ediții, în timp ce a doua a fost gazda ediției din 2010. Rămâi pe site pentru toate detaliile importante legate de această partidă, de la echipe, la statistici, scor live, reacții și clasament.

Mexic – Africa de Sud LIVE la CM 2026

Cupa Mondială din acest an se deschide joi, 11 iunie, de la ora 22:00 cu meciul Mexic – Africa de Sud, care Cele două echipe naționale Această grupa reprezintă una dintre cele mai echilibrate grupe ale competiției, fiecare echipă având șanse reale de calificare în fazele eliminatorii. Selecționata din Mexic pare totuși să fie ușor favorită, considerând statutul de țară gazdă și calitatea superioară a lotului.

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Echipe probabile, statistici OPTA și desfășurarea meciului

FIFA World Cup Mexico 2026-06-11T19:00:00Z South Africa

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

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Statisticile nu sunt disponibile.

# Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ United States 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ FC Argeş 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ France 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Germany 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ England 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Belgium 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Morocco 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Congo DR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ South Africa 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egypt 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japan 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norway 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Switzerland 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Czechia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Korea Rep 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Sweden 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0

Cine transmite CM 2026 în România

Turneul final din acest an, precum și cel din 2030, vor fi transmise de către Antena 1, Antena 3 CNN, dar și pe platforma Antena Play, care necesită realizarea unui cont pentru o anumită sumă de bani.

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Cum pot vedea românii din diasporă live stream online CM 2026

AntenaPlay este un serviciu pe bază de abonament (cu reînnoire lunară automată) prin care poți viziona nelimitat emisiuni și seriale de pe orice dispozitiv, de la telefoane și tablete, televizoare la laptop-uri/PC. Citește mai departe mai multe informații despre prețul abonamentului AntenaPlay, metode de plată și altele.

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Există mai multe tipuri de abonament, cu reînnoirea automată lunară, la 6 luni sau la 12 luni, care permit acces la tot conținutul video al platformei:

Abonamentul Standard lunar: 7.99 Euro (TVA inclus) – plata se va face în lei la cursul de schimb valutar practicat de procesatorul de plăți la data efectuării plății.

Abonamentul Premium lunar: 10.99 Euro (TVA inclus) – plata se va face exclusiv prin metoda plata prin card pe website-ul AntenaPLAY.ro în lei la cursul de schimb valutar practicat de procesatorul de plăți la data efectuării plății.

Abonament AntenaPLAY Student: 4.99 Euro (TVA inclus)

Microbiștii ce vor doar să fie la curent cu evoluția scorului, fără a urmări partida propriu-zis, pot face acest lucru pe FANATIK, care pune la dispoziție desfășurarea meciului fază cu fază, în format live text. Toate schimbările de scor, marcatorii și informațiile importante vor fi cuprinse în live blogul partidei pe Fanatik.ro. De asemenea, evoluția scorului poate fi urmărită și pe site-urile specializate în astfel de conținut. Spre exemplu FlashScore, LiveScore sau SoccerWay oferă scorul live.

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Cât costă un bilet la meciul de deschidere Mexic – Africa de Sud

Cel mai scump meci din faza grupelor observat a fost chiar partida de deschidere a turneului, Mexic – Africa de Sud, unde un bilet costa 2.985 de dolari (2.261 de lire) / 2.336 de euro, pentru un număr foarte mic de locuri disponibile dintr-un stadion cu capacitate de 87.000 de locuri.

Cote pariuri Mexic – Africa de Sud

FANATIK vine în sprijinul dumneavoastră, dacă doriți să includeți acest meci într-un pariu. La SUPERBET, cota gazdelor pentru victorie este de 1.45, în timp ce cota victoriei africanilor este de 8,10. O remiză a primit cota de 4,25. Cei care preferă golurile, pot lua în calcul una dintre variantele „peste 1.5 goluri” sau „ambele echipe marchează: Da”, unde cotele sunt 1,40, respectiv 2,50.