Mexic – Anglia, LIVE VIDEO în optimile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

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Mexic și Anglia se întâlnesc în optimile Campionatului Mondial 2026 într-un duel cu o încărcătură istorică aparte pentru europeni. Partida se dispută pe legendarul Estadio Azteca din Ciudad de Mexico, arena pe care Anglia a trăit una dintre cele mai dureroase amintiri din istoria sa la Mondiale: sfertul de finală cu Argentina de la CM 1986, câștigat de sud-americani cu 2-1 prin celebra „Mână a lui Dumnezeu” și golul magistral al lui Diego Maradona. La exact 40 de ani distanță, englezii revin pe același stadion, de această dată pentru un duel cu reprezentativa țării gazdă.

Mexic – Anglia LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Mexic 2026-07-06T00:00:00Z Anglia

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe Mexic – Anglia

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Mexic – Anglia LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în optimi

Mexic a câștigat grupa A, din care au mai făcut parte Africa de Sud, Coreea de Sud și Cehia. Turneul a început perfect pentru selecționata gazdă, cu o victorie 2-0 împotriva Africii de Sud, în meciul de deschidere al competiției. În etapa a doua, mexicanii au trecut cu 1-0 de Coreea de Sud, consolidându-și poziția de lider. În ultimul meci din grupă, „El Tri” a învins clar Cehia, scor 3-0, și a terminat grupa cu punctaj maxim, 9 puncte, fără gol primit. În șaisprezecimi,

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Anglia a dominat grupa L, alături de Croația, Ghana și Panama. „Three Lions” au debutat cu o victorie 4-2 în fața Croației, într-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale fazei grupelor. A urmat o remiză surprinzătoare, 0-0 cu Ghana, însă englezii și-au asigurat primul loc după victoria cu 2-0 împotriva statului Panama în ultima etapă. În șaisprezecimi, echipa lui Thomas Tuchel a întâlnit RD Congo și s-a impus cu 2-1, deși a fost condusă 70 de minute. Harry Kane a fost eroul europenilor cu o „dublă” în minutele 75 și 86.

La ce oră se joacă Mexic – Anglia și cine transmite la TV

, stadion care a găzduit de-a lungul timpului două finale mondiale. Meciul este programat pe 6 iulie, cu începere de la ora 03:00 și va fi transmis în România de Antena 1, fiind disponibil și online pe platforma AntenaPLAY.

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Când și cu cine joacă în sferturi

Câștigătoarea duelului dintre Mexic și Anglia va avansa în sferturile de finală, unde va întâlni învingătoarea confruntării Brazilia – Norvegia. Partida din sferturi se va juca pe 12 iulie, de la ora 00:00, în Miami.

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Cote pariuri Mexic – Anglia

Cu cât avansăm în competiție, cu atât sunt mai echilibrate meciurile de la CM 2026. Astfel, în optimea Mexic – Anglia, cotele sunt 3,15 pentru victoria Mexicului, la fel și pentru remiză, iar Anglia are 2,45 să câștige. Gazdele au publicul de partea lor, avantajul terenului propriu și încrederea dată de faptul că nu au primit gol până acum. Englezii îl au pe Harry Kane și moralul ridicat după ce au reușit să revină și să câștige după ce au fost conduși.

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