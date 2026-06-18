Mexic – Coreea de Sud, LIVE VIDEO în grupa A de la CM 2026, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Mexic și Coreea de Sud se vor întâlni pentru a treia oară la un Campionat Mondial, după confruntările din 1998 și 2018. Iar asiaticii vor să se revanșeze, după ce au pierdut ambele meciuri precedente.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Mexic
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|2
|Coreea de Sud
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3▼
|Cehia
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Africa de Sud
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Elveția
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Canada
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Qatar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Bosnia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Scoția
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2▼
|Maroc
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Brazilia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4▼
|Haiti
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|SUA
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
|2▼
|Australia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|3▼
|Turcia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|4
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Germania
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|+6
|3
|2▲
|Coasta de Fildeș
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Ecuador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4▼
|Curaçao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Suedia
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|+4
|3
|2▼
|Japonia
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3▲
|Olanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4▼
|Tunisia
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Noua Zeelandă
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|Iran
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Belgia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Egipt
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Arabia Saudită
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Spania
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|Capul Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Norvegia
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
|2▼
|Franța
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Argentina
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|2▲
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|3
|Iordania
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4▼
|Algeria
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Columbia
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|2▲
|RD Congo
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3▲
|Portugalia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4▼
|Uzbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Anglia
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|+2
|3
|2▲
|Ghana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3▲
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4▼
|Croația
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|Germania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Franța
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Olanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Portugalia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|SUA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Brazilia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Anglia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Spania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Belgia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Capul Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Egipt
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Croația
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Japonia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Algeria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|RD Congo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Bosnia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Africa de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ecuador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Elveția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Cehia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Turcia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Scoția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Noua Zeelandă
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Iordania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Tunisia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Coreea de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9▼
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10▼
|Arabia Saudită
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11▼
|Suedia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|Olanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2▼
|Cehia
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|3▼
|Brazilia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Capul Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Belgia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|5▼
|Qatar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|6▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Portugalia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|7▼
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Spania
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|7▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Coreea de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Ecuador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|8▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Suedia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Japonia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Arabia Saudită
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9▼
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|10▼
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|11▼
|Iordania
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|12▼
|Turcia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
Statisticile nu sunt disponibile.
G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.
În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți. Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.
Nu există comentarii disponibile.
Formațiile nu sunt disponibile încă.
După primul meci disputat la CM 2026, Mexic și Coreea de Sud s-au instalat pe primele două poziții ale grupei A. Mexicanii au învins Africa de Sud în chiar meciul de deschidere al turneului cu 2-0. Dar l-au pierdut pe Montes, care a văzut „roșu” în prelungiri. A fost al treilea eliminat al partidei, după africanii Sithole și Zwane.
Coreea de Sud s-a văzut condusă de Cehia după o oră de joc, prin golul lui Krejci. Dar a revenit pe tabelă prin reușitele lui In-Beom Hwang și Hyeon-Gyu Oh și s-a impus cu 2-1.
Mexic – Coreea de Sud se joacă vineri, 19 iunie, de la 04:00, la Guadalajara, în Mexic. Ca de obicei, meciul se vede la tv pe Antena 1.
Mexicanii au ascendentul moral asupra coreenilor, după ce i-au învins la CM 1998 cu 3-1 și la CM 2018 cu 2-1. Și la această ediție de mondial, Mexic e favorită în meci direct, cu o cotă de 2,02 la victorie. Asiaticii au primit de la SUPERBET 4,10 pentru un succes, iar remiza e cotată la 3,30.