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Mexic – Ecuador, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Mexic - Ecuador, 16-imi CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Bogdan Mariș
01.07.2026 | 00:11
Mexic Ecuador LIVE VIDEO in 16imile CM 2026 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
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Mexic - Ecuador, live video în șaisprezecimile CM 2026. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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Țara gazdă Mexic va întâlni naționala din Ecuador în 16-imile Cupei Mondiale. Nord-americanii pornesc cu prima șansă, ținând cont de rezultatele înregistrate până acum, dar și de avantajul uriaș al terenului propriu, duelul urmând să se dispute la Ciudad de Mexico, pe legendarul Estadio Azteca. Cele două formații s-au întâlnit în peste 30 de jocuri, însă unul singur a fost la Cupa Mondială. În 2002, în faza grupelor, mexicanii câștigau cu 2-1, iar pe banca naționalei se afla Javier Aguirre, cel care conduce echipa și la ediția din acest an.

Mexic – Ecuador LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Mexic
Ecuador

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

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Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Mexic – Ecuador

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Mexic – Ecuador LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în 16-imi

Mexicul a avut un parcurs perfect în grupa A de la Cupa Mondială. Naționala pregătită de Javier Aguirre a câștigat toate cele trei meciuri disputate, fără să primească vreun gol. În meciul de deschidere, nord-americanii au trecut cu 2-0 de Africa de Sud, contra Coreei de Sud s-au impus cu 1-0, iar în duelul cu Cehia, deși primul loc în grupă era deja asigurat, mexicanii au câștigat cu 3-0.

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De cealaltă parte, naționala Ecuadorului s-a calificat cu mari emoții. Sud-americanii au debutat la turneul final cu un eșec, 0-1 contra Coastei de Fildeș, iar apoi nu au reușit să marcheze în duelul cu debutanții din Curacao, care s-a încheiat la egalitate, 0-0, portarul Eloy Room având o prestație fabuloasă. Așadar, ecuadorienii aveau nevoie de un succes contra Germaniei pentru a se califica mai departe și au reușit să îl obțină. Condusă cu 1-0 încă din minutul 2, naționala pregătită de Sebastian Beccacece a întors rezultatul și s-a impus cu 2-1, avansând în 16-imi de pe locul 3.

La ce oră se joacă Mexic – Ecuador și cine transmite la TV

Meciul dintre Mexic și Ecuador va fi dificil de urmărit pentru fanii din România. Partida de pe Estadio Azteca se va disputa pe 1 iulie, începând cu ora 04:00. În România, va fi transmis la TV pe Antena 1, însă poate fi vizionat și în mediul online, prin intermediul platformei AntenaPLAY.

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Când și cu cine joacă în optimi

Învingătoarea din duelul Mexic – Ecuador va juca în optimi contra echipei care se va impune în duelul dintre Anglia și Republica Democratică Congo. Partida din optimi se va disputa luni, 6 iulie, de la ora 03:00, și va avea loc tot la Ciudad de Mexico, așadar nord-americanii vor juca din nou în fața propriilor suporteri în cazul în care se vor impune.

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Cote pariuri Mexic – Ecuador

Mexicanii sunt favoriți în duelul contra naționalei din Ecuador. Un succes al nord-americanilor are cota 2.25 la SUPERBET, în timp ce o victorie a ecuadorienilor are cota 3.80. Cota pentru o remiză este 2.95, iar varianta „Total goluri: peste 1.5” are cota 1.61.

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  • 2.32 este cota oferită de SUPERBET pentru pronosticul „Gol marcat în ambele reprize” în partida Mexic – Ecuador
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