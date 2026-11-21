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Mexic U17 – România U17, meci programat sâmbătă, 21 noiembrie, în etapa 1 a fazei grupelor de la Campionatul Mondial U17 din Qatar, reprezintă debutul reprezentativei din țara noastră la un astfel de turneu global. În martie 2026, tinerii „tricolori” antrenați de Mircea Diaconescu (49 de ani) au obținut în premieră calificarea la o Cupă Mondială de la acest nivel de vârstă.

Mexic U17 – România U17, live la Campionatul Mondial U17 din Qatar

Emoții uriașe pentru puștii care vor să devină fotbaliștii primei reprezentative de peste câțiva ani. Sâmbătă, de la ora României 17:30, pe terenul 8 din cadrul complexului Aspire Zone din Doha, România U17 are meci dificil contra naționalei din Mexic U17, în prima etapă din Grupa K de la Campionatul Mondial U17 din Qatar.

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la acest turneu final în primăvara lui 2026. Drumul spre Mondial a început însă în a doua parte a anului 2025. Atunci, echipa antrenată de Mircea Diaconescu a disputat prima rundă de calificare, într-o grupă cu Franța (1-1), Islanda (1-1) și Azerbaijan (5-1). „Tricolorii” au terminat pe 2 și s-au calificat în runda decisivă.

În martie 2026, tinerii români au disputat trei partide în grupa A2: victorii 5-2 și 1-0 cu Islanda și Portugalia, respectiv un eșec, 1-2, cu Italia. Chiar dacă au fost învinși în ultimul meci, juniorii noștri s-au clasat între cele mai bune echipe de pe locurile secunde grație celor două victorii. Clasamentul a arătat astfel: Italia prima cu 9 puncte, România pe locul secund cu 6 puncte, apoi Islanda cu 3 puncte și Portugalia 0 puncte.

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Cine transmite în țara noastră meciul Mexic U17 – România U17, de la Campionatul Mondial din Qatar

Generația 2009 a României, sub bagheta selecționerului Mircea Diaconescu, își începe aventura la Campionatul Mondial U17 din Qatar, care are loc în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026, pe 21 noiembrie. Duelul din weekend este transmis în România în exclusivitate de platforma de streaming Antena PLAY. Aceasta difuzează conținut pe bază de abonament. Cu alte cuvinte, fanii din România care vor să urmăreească la lucru juniorii la acest Mondial vor avea nevoie de un abonament la această platformă, nu doar de acces la un televizor obișnuit.

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Programul meciurilor pentru România U17 la Campionatul Mondial U17 din Qatar

România are parte de o grupă grea la această Cupă Mondială U17, a 21-a din istorie. Încă din prima etapă a grupei sale, naționala U17 dă piept cu Mexic, o națională care are două titluri mondiale U17 în vitrină, cucerite în 2005 și 2011. După duelul de sâmbătă, elevii lui Mircea Diaconescu joacă marți, 24 noiembrie, cu Venezuela. Faza grupelor pentru români se încheie pe 27 noiembrie, odată cu meciul contra Camerunului. Iată programul celor trei meciuri:

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Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30, Aspire Zone (Teren 8): Mexic U17 – România U17

Marți, 24 noiembrie, ora 14:30, Aspire Zone (Teren 9): Venezuela U17 – România U17

Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00, Aspire Zone (Teren 8): România U17 – Camerun U17

Cum arată lotul deplasat de România U17 la Campionatul Mondial U17 din Qatar

De-a lungul istoriei, pe la Campionatele Mondiale U17 au trecut fotbaliști care ulterior aveau să scrie istorie la cel mai înalt nivel în fotbal. Putem pune pe această listă veritabile legende, ca Ronaldinho, Xavi, Iniesta sau Toni Kroos. România trimite la Cupa Mondială tineri de mare perspectivă. De unii dintre ei, fanii fotbalului au auzit deja. Alexandru Goncear (Farul) a debutat și a marcat deja în SuperLiga. Din lotul „tricolorilor” mai fac parte și fotbaliști formați în academii din străinătate. Printre cluburile importante de la care provin românii se regăsesc Real Madrid, AS Roma, Fiorentina, Villarreal, Wolfsburg, Real Betis sau Standard Liege. Iată lotul deplasat de România U17 în Qatar:

Portari : Tudor Coșa (Universitatea Cluj), Victor Kroes (Real Betis | Spania), Yanis Croitor (Standard Liege | Belgia)

: Tudor Coșa (Universitatea Cluj), Victor Kroes (Real Betis | Spania), Yanis Croitor (Standard Liege | Belgia) Fundași : Cosmin Matei (CFR Cluj), Erik Mănăilă (FC Rapid), David Loghin (Universitatea Craiova), Robert Corduneanu (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo Corlat (Real Madrid CF | Spania), Claudiu Stancu (CSM Slatina), Lorand Bencze (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele Paul (AS Roma | Italia)

: Cosmin Matei (CFR Cluj), Erik Mănăilă (FC Rapid), David Loghin (Universitatea Craiova), Robert Corduneanu (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo Corlat (Real Madrid CF | Spania), Claudiu Stancu (CSM Slatina), Lorand Bencze (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele Paul (AS Roma | Italia) Mijlocași : Matei Pădure (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan Precup (Villarreal CF | Spania), Denys Muntean (Universitatea Craiova), Andrei Niculcea (FC Rapid), Darius Tripon (Farul Constanța), Alexandru Goncear (Farul Constanța), Denis Aevoaei (Venezia FC | Italia)

: Matei Pădure (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan Precup (Villarreal CF | Spania), Denys Muntean (Universitatea Craiova), Andrei Niculcea (FC Rapid), Darius Tripon (Farul Constanța), Alexandru Goncear (Farul Constanța), Denis Aevoaei (Venezia FC | Italia) Atacanți: Eduardo Bodnar (Universitatea Cluj), Rareș Silitră (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius Bota (AFK Csikszereda)

Cum se califică România U17 mai departe din Grupa K

vor participa 48 de țări. Ele sunt repartizate în 12 grupe a câte 4. Modalitatea de calificare mai departe este simplă. Ajung în șaisprezecimile de finală primele 2 echipe clasate în fiecare grupă. Lor li se adaugă cele mai bune 8 echipe de pe locul al treilea. Așadar, golaverajul va conta enorm în efectuarea departajării.

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Grupele de la Campionatul Mondial U17:

Grupa A: Qatar, Panama, Egipt, Grecia

Qatar, Panama, Egipt, Grecia Grupa B : Coreea de Sud, Uganda, Noua Caledonie, Ecuador

: Coreea de Sud, Uganda, Noua Caledonie, Ecuador Grupa C : Argentina, Australia, Mozambic, Danemarca

: Argentina, Australia, Mozambic, Danemarca Grupa D : Franța, Haiti, Arabia Saudită, Uruguay

: Franța, Haiti, Arabia Saudită, Uruguay Grupa E : Italia, Jamaica, Coasta de Fildeș, Uzbekistan

: Italia, Jamaica, Coasta de Fildeș, Uzbekistan Grupa F : Senegal, Croația, Cuba, Tadjikistan

: Senegal, Croația, Cuba, Tadjikistan Grupa G : Mali, Noua Zeelandă, Belgia, Vietnam

: Mali, Noua Zeelandă, Belgia, Vietnam Grupa H: Spania, China, Fiji, Maroc

Spania, China, Fiji, Maroc Grupa I : Brazilia, Irlanda, Tanzania, Costa Rica

: Brazilia, Irlanda, Tanzania, Costa Rica Grupa J : Republica Dominicană, Muntenegru, Chile, Algeria

: Republica Dominicană, Muntenegru, Chile, Algeria Grupa K : Mexic, România, Camerun, Venezuela

: Mexic, România, Camerun, Venezuela Grupa L: Japonia, Columbia, Serbia, Honduras

Live Blog: Urmărește în timp real Mexic U17 – România U17 la Campionatul Mondial U17 din Qatar

FANATIK este, ca de obicei, la datorie când vine vorba de meciurile naționalelor României, indiferent de categoria de vârstă. Site-ul nostru urmărește tot ceea ce se întâmplă la turneul final în care joacă România U17. În acest LIVE BLOG primiți informații în timp real despre tot ceea ce se întâmplă la Campionatul Mondial U17 din Qatar.