Mexic U17 – România U17, meci programat sâmbătă, 21 noiembrie, în etapa 1 a fazei grupelor de la Campionatul Mondial U17 din Qatar, reprezintă debutul reprezentativei din țara noastră la un astfel de turneu global. În martie 2026, tinerii „tricolori” antrenați de Mircea Diaconescu (49 de ani) au obținut în premieră calificarea la o Cupă Mondială de la acest nivel de vârstă.
Emoții uriașe pentru puștii care vor să devină fotbaliștii primei reprezentative de peste câțiva ani. Sâmbătă, de la ora României 17:30, pe terenul 8 din cadrul complexului Aspire Zone din Doha, România U17 are meci dificil contra naționalei din Mexic U17, în prima etapă din Grupa K de la Campionatul Mondial U17 din Qatar.
Naționala României U17 s-a calificat la acest turneu final în primăvara lui 2026. Drumul spre Mondial a început însă în a doua parte a anului 2025. Atunci, echipa antrenată de Mircea Diaconescu a disputat prima rundă de calificare, într-o grupă cu Franța (1-1), Islanda (1-1) și Azerbaijan (5-1). „Tricolorii” au terminat pe 2 și s-au calificat în runda decisivă.
În martie 2026, tinerii români au disputat trei partide în grupa A2: victorii 5-2 și 1-0 cu Islanda și Portugalia, respectiv un eșec, 1-2, cu Italia. Chiar dacă au fost învinși în ultimul meci, juniorii noștri s-au clasat între cele mai bune echipe de pe locurile secunde grație celor două victorii. Clasamentul a arătat astfel: Italia prima cu 9 puncte, România pe locul secund cu 6 puncte, apoi Islanda cu 3 puncte și Portugalia 0 puncte.
Generația 2009 a României, sub bagheta selecționerului Mircea Diaconescu, își începe aventura la Campionatul Mondial U17 din Qatar, care are loc în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026, pe 21 noiembrie. Duelul din weekend este transmis în România în exclusivitate de platforma de streaming Antena PLAY. Aceasta difuzează conținut pe bază de abonament. Cu alte cuvinte, fanii din România care vor să urmăreească la lucru juniorii la acest Mondial vor avea nevoie de un abonament la această platformă, nu doar de acces la un televizor obișnuit.
România are parte de o grupă grea la această Cupă Mondială U17, a 21-a din istorie. Încă din prima etapă a grupei sale, naționala U17 dă piept cu Mexic, o națională care are două titluri mondiale U17 în vitrină, cucerite în 2005 și 2011. După duelul de sâmbătă, elevii lui Mircea Diaconescu joacă marți, 24 noiembrie, cu Venezuela. Faza grupelor pentru români se încheie pe 27 noiembrie, odată cu meciul contra Camerunului. Iată programul celor trei meciuri:
De-a lungul istoriei, pe la Campionatele Mondiale U17 au trecut fotbaliști care ulterior aveau să scrie istorie la cel mai înalt nivel în fotbal. Putem pune pe această listă veritabile legende, ca Ronaldinho, Xavi, Iniesta sau Toni Kroos. România trimite la Cupa Mondială tineri de mare perspectivă. De unii dintre ei, fanii fotbalului au auzit deja. Alexandru Goncear (Farul) a debutat și a marcat deja în SuperLiga. Din lotul „tricolorilor” mai fac parte și fotbaliști formați în academii din străinătate. Printre cluburile importante de la care provin românii se regăsesc Real Madrid, AS Roma, Fiorentina, Villarreal, Wolfsburg, Real Betis sau Standard Liege. Iată lotul deplasat de România U17 în Qatar:
La Campionatul Mondial U17 din Qatar vor participa 48 de țări. Ele sunt repartizate în 12 grupe a câte 4. Modalitatea de calificare mai departe este simplă. Ajung în șaisprezecimile de finală primele 2 echipe clasate în fiecare grupă. Lor li se adaugă cele mai bune 8 echipe de pe locul al treilea. Așadar, golaverajul va conta enorm în efectuarea departajării.
FANATIK este, ca de obicei, la datorie când vine vorba de meciurile naționalelor României, indiferent de categoria de vârstă. Site-ul nostru urmărește tot ceea ce se întâmplă la turneul final în care joacă România U17. În acest LIVE BLOG primiți informații în timp real despre tot ceea ce se întâmplă la Campionatul Mondial U17 din Qatar.