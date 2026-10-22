MG4 Urban, cea mai vândută mașină electrică în septembrie, în România. Câte comenzi au fost date

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Ultimele date arată că MG4 Urban a fost cea mai vândută mașină electrică în luna septembrie, în România. Un număr de 1.700 de comenzi au fost date către producător. Autoturismul are avantaje pe care clienții le adoră.

Românii, comenzi uriașe pentru MG4 Urban, în septembrie

MG Motors este un producător care câștigă tot mai mult teren printre români. E marca preferată a lui Mihai Stoica, oficialul lui FCSB nedorind să conducă mașini de la o altă firmă. Recent, a făcut accident cu un . De altfel, brandul este unul dintre sponsorii echipei patronate de Gigi Becali.

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Vehiculul a fost , unde vedetele FCSB au putut să se întâlnească cu fanii. După evenimentul de la Romexpo importatorul Quantum Max a făcut publice mai multe date. Astfel, a scos la iveală faptul că cetățenii români adoră această mașină pe care au comandat-o în număr mare.

În luna septembrie 1.700 de persoane au decis să conducă MG4 Urban. Aceștia și-a îndreptat atenția spre modelul complet electric, considerat cel mai accesibil din punct de vedere financiar. Are un preț foarte bun, de doar 19.990 euro, care include și TVA. Autoturismul a fost ales și datorită tehnologiei electrice de ultimă generație.

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Echilibrul între autonomie, spațiu, echipamente și cost de achiziție sunt alte elemente luate în calcul de șoferi. Și unde mai pui că a câștigat popularitatea printre români la doar 3 luni de la lansarea oficială. Cifrele importatorului britanic confirmă interesul tot mai mare al românilor pentru mobilitatea electrică. Mai mult decât atât, acestea consolidează poziția MG Motor pe piața auto din România, care este din ce în ce mai orientată către propulsia electrică. În momentul de față, cota de piață cucerită de MG4 pe segmentul electric a ajuns la 16,11%, procentul fiind aproape dublu față de următorul model din clasament.

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De ce au ales românii MG4 Urban

Românii care și-au comandat MG4 Urban în luna septembrie au ales această variantă nu doar datorită designului, ci și confortului și spațiului extrem de generos. Noul hatchback compact 100% electric reprezintă cea mai nouă și accesibilă versiune a multipremiatului model vândut în Europa începând cu anul 2022. Modelul promite să fie o opțiune convingătoare pentru șoferii care caută primul lor EV. E o variantă foarte bună chiar și pentru familiile care vor să dețină o a doua mașină în garaj, orientându-se spre versatilitate și un consum mai mic. MG4 Urban utilizează noua arhitectură EV dedicată SAIC E3, având tracțiune față.

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Producătorul anunță că actuala platformă permite o integrare mai compactă a componentelor, reducerea greutății totale și o rigiditate structurală sporită. Toate aceste elemente aduc numai avantaje, cum ar fi un consum mai mic de energie. Modelul este disponibil în trei versiuni de echipare și motorizare, cu baterii LFP de 43 kWh și 54 kWh și puteri de 149 CP, respectiv 160 CP.

Mai mult, are un cuplu de 250 Nm. Accelerează de la 0-100 km/h în 9,5 secunde. Autonomia bateriei ajunge până la 416 km în ciclu combinat WLTP. De asemenea, în regim urban poate depăși 600 km, în funcție de versiune și de condițiile de utilizare. Pentru că dispune de o încărcare rapidă DC bateria ajunge de la 10% la 80% în aproximativ 28–30 de minute, în condiții optime.

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MG4 Urban dispune de o pompă de căldură avansată ca standard pe toate versiunile, care îi îmbunătățește semnificativ eficiența în condiții meteorologice reci. Totodată, mașina are dimensiuni generoase, specifice segmentului compact. Autoturismul are o lungime de 4,395 metri. În aceeași notă, are un ampatament de 2,75 metri, care asigură un interior spațios.

Portbagajul are o capacitate de până la 577 litri, care cuprinde și un compartiment de depozitare sub podea. Mașina electrică preferată de români în septembrie a câștigat o reputație extraordinară în rândul cumpărătorilor. MG4 Urban promite să nu dezamăgească, în ciuda prețurilor sale extrem de competitive.