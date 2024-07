“Mi-a crescut inima!” Experiența trăită de Mircea Geoană la meciul României de la EURO 2024

„Tricolorii” au strâns multe personalități importante din România în Germania, iar printre acestea s-au numărat și Mircea Geoană. Secretarul general adjunct al NATO a povestit ce emoții a simțit pe propria piele la EURO 2024.

Experiența trăită de Mircea Geoană la meciul României de la EURO 2024: “Mi-a crescut inima!”

la show-ul „Sport și Politică”, emisiune live doar pe site-ul . Secretarul general adjunct al NATO a fost și lângă echipa națională la EURO 2024.

Politicianul român a trăit pe viu partida , în tribunele stadionului de la Koln. Mircea Geoană a dezvăluit și ce l-a emoționat cel mai mult la suporterii români aflați la turneul final din Germania.

„Un președinte de țară e un fel de antrenorul echipei naționale. El trebuie să lucreze cu cei mai buni oameni din țară, nu e dinamovist, stelist, rapidist sau craiovean, el e cu țara. Ai și oameni în diasporă, faci scouting pe la copiii din generația a doua.

Până la urma ești deasupra intereselor unui singur club, reprezinți țara. Mi-a crescut inima de bucurie la ce am văzut la România – Belgia, la Koln. Atât de frumoși, atât de mulți și uniți au fost suporterii români.

Sunt nebun cu imaginea României, chelnerii se rugau să vină românii la ei pentru că lasă bacșiș, ceilalți lasă doi cenți. Prin Belgia când îți lasă unul 10 cenți spune sărut mâna, ai noștri sunt frumoși”, a spus Mircea Geoană.

„A fost incredibil! Este și un element de mândrie pentru români”

„Mai este ceva interesant, să aplauzi echipa după ce pierde. De multe ori facem nuntă și după înmormântare, a fost incredibil. Știam că sunt capabili de asta, dar nu am mai văzut. Am fost la celelalte Campionate Europene, am fost și cu fi-miu, care era vopsit pe față cu tricolorul.

Este și un element de mândrie, mi-a crescut inima. Fotbalul a fost doar un pretext, a fost o nevoie mai profundă. Fotbaliștii, staff-ul tehnic și toată lumea care au contribuit la această performanță au făcut un bine țării dincolo de ieșirea din grupe.

Era bine să îi bătem și pe olandezi. Meciul nu a fost cine știe ce, nici cu Belgia nu a fost cine știe ce, dar la oameni a fost un spirit de parcă am fi câștigat”, a mai spus politicianul.

