„Mi-a fost milă de Călin Georgescu”. Sebastian Popescu, candidat la prezidențiale, face dezvăluiri din culisele dezbaterilor electorale

Invitat la Testul Puterii, emisiune difuzată în exclusivitate pe FANATIK.ro, în fiecare zi de marți, miercuri și joi, de la ora 18:00, Sebastian Popescu a vorbit despre modul în care l-a cunoscut pe Călin Georgescu.

Sebastian Popescu a spus adevărul despre „susținerea” pentru Călin Georgescu

Întrebat de Denise Rifai care a fost scopul în care vorbea despre Călin Georgescu, părând să îl susțină, Sebastian Popescu a spus că totul a fost o ironie. Scopul a fost să demonstreze cât de ușor este să fie manipulată opinia publică printr-un discurs atent plasat.

ADVERTISEMENT

„Doamne ferește! Nu v-ați prins că era o ironie legat de tot ceea ce a făcut el în campanie? Eu am vrut să transmit mai multe mesaje legându-mă de, în primul rând, de comportamentul lui în mediul online, în timpul campaniei electorale, cum a încercat să manipuleze, să prostească, să profite de bunătatea și naivitatea multor români de bună credință. Oamenii, unii dintre ei, s-au prins că pot să transmit niște mesaje ironice și la un moment dat unii oameni să se prindă, iar alții nu.

Și cât de ușor este să manipulezi într-o direcție sau alta. Am vrut să devin cât mai acid și cât mai ironic, pentru că el tot repeta că o să comunicăm ca acum o sută de ani, ca pe vremea lui Ștefan cel Mare, prin telepatie. Și atunci, prin telepatie, am comunicat și eu cu dumnealui. Și ați văzut că a avut o reacție la una dintre postările mele pe TikTok. A spus că este fake news. A fost foarte, foarte deranjată. Acea postare se viralizase. Și am continuat ironia. Pur și simplu, era prea mult”, a declarat .

ADVERTISEMENT

Cum l-a întâlnit candidatul independent pe fostul prezidențiabil

Sebastian Popescu a fost întrebat și cum a ajuns să îl cunoască, de fapt, pe fostul său contracandidat. Acesta a spus că s-au intersectat atunci când au fost invitați împreună la o dezbatere electorală organizată la Televiziunea Română.

„În campaniei electorale de anul trecut am avut șansa sau neșansa să mă intersectez cu domnul Călin Georgescu, cred că în aproximativ nouă emisiuni de radio și televiziune, dacă nu greșesc. Cele mai multe dintre toți contracandidații. Ne-am intersectat fiind invitați. Doar atunci ne-am intersectat cu staff-ul de campanie, cu acel domn care i-a asigurat protecția și l-a văzut toată țara. Pot să spun că era foarte retras.

ADVERTISEMENT

Eu eram foarte comunicativ, nu doar cu dumnealui, cu toți contracandidații. Pur și simplu, discutam de campanie sau mai știu eu, nu mai știu exact, concret, niște lucruri, dar la un moment dat eram și eu nemulțumit și colegii din staff-ul dumneavoastră de faptul că nu aveam tratament egal la televiziunile naționale private”, a afirmat politicianul.

ADVERTISEMENT

De ce și-a schimbat Sebastian Popescu părerea despre Georgescu

Întrebat dacă l-ar fi votat pe Călin Georgescu în cazul în care nu s-ar fi anulat alegerile prezidențiale din 2024, Sebastian Popescu a răspuns: „Doamne ferește, niciodată. Nu”. Acesta a spus inclusiv că nu se aștepta ca fostul candidat să ajungă în turul doi al alegerilor. Sebastian Popescu și-a dat seama încă de la prima și singura întâlnire cu fostul prezidențiabil că acesta nu era potrivit pentru a fi șeful statului român.

„Nici măcar o secundă. A fost un șoc. Ținând cont de faptul că eu m-am intersectat de cele mai multe ori cu dumnealui din toți ceilalți contracandidați, și eu la rândul meu și dumnealui la rândul dânsului, cu mine. Eu de la prima apariție împreună am apreciat, repet, prin filtru personal, că nu este potrivit pentru această funcție. Nu este potrivit nici la nivel minim de discurs de începător. Pentru că la toate întrebările pe care le primea din partea moderatorului, la fel cum le primeam și eu în mod identic, răspundea cam la fel, cu același text, cu aceleași poezii, inerte, platitudini și am spus Doamne Dumnezeule, ce caută omul ăsta, adică cât de slab pregătit este.

Adică dacă îți dorești să candidezi pentru funcția asta și să aspiri la cea mai înaltă funcție în statul român, cred că trebuie să ai o minimă logică și niște răspunsuri de bun simt și concrete și la obiect. Nu să batem câmpii. Efectiv bătea câmpii. Și atunci eu am prins oarecum, să spun așa, mi-a fost milă. M-a dezarmat. Pentru că mi-am spus că e bătut de soartă. Și ce să-i mai spun și eu? Ce să-l mai contrez și eu? Cu ce să-l mai lovesc?”, a spus acesta la Testul Puterii, emisiune disponibilă și pe canalele oficiale de și Facebook ale FANATIK.ro.