„Mi-a fost șofer”. Fostul coechipier al lui Cristi Chivu la Ajax, amintiri cu antrenorul român: „Un lider înnăscut”

Andy van der Meyde a fost coechipier la Ajax cu actualul antrenor de la Inter Milano și a jucat și el pentru echipa de pe „Giuseppe Meazza”, înainte însă ca românul să se transfere acolo de la AS Roma. Acum, , olandezul și-a adus aminte de perioada petrecută alături de Chivu la Amsterdam.

Ce a spus fostul coechipier al lui Cristi Chivu înainte de Ajax – Inter Milano

Van der Meyde a vorbit doar în termeni apreciativi la adresa fostului căpitan al naționalei României și a rememorat perioada în care acesta chiar îl ducea cu mașina personală la antrenamente și la meciuri. De asemenea, fostul fotbalist ofensiv de bandă a fost întrebat și despre

„A fost un lider înnăscut încă din copilărie, acum a riscat și pentru a câștiga trebuie să lucreze la mentalitatea jucătorilor după dezamăgirea din finala Ligii Campionilor. Pentru mine el va fi mereu căpitanul tânăr, cu un an mai mic decât mine și purtând deja banderola la 21 de ani. Ajax este o lume diferită de toate celelalte, nu se uită niciodată la actul de identitate, dar, dacă ești atât de precoce, cu siguranță ai ceva special.

Andy van der Meyde, doar cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu

Cristian a fost un lider natural în vestiar, respectuos, mereu zâmbitor, l-aș numit un adevărat gentleman. La început, a primit multe cartonașe roșii, dar apoi s-a maturizat. Ca jucător, a fost foarte bun, bun la marcaj, rapid în situațiile 1 la 1, șuturi excelente de la distanță cu piciorul stâng.

În plus, mă ducea cu mașina când nu aveam una și îmi era șofer de la hotel la stadion. Nu mă surprinde că a devenit antrenor, aceste probleme la început fac parte din meserie, înfrângerea împotriva lui Juve a fost nemeritată. Cine decide dacă e prea devreme sau nu? Dacă ești în locul potrivit, nu există nicio constrângere de timp.

De la Parma la Inter este cu siguranță un salt mare, riscant pentru oricine, dar conducerea îl cunoaște bine, au încredere în el. Rămâne un pariu uriaș, dar în opinia mea pot câștiga dacă își uită trecutul. De la Thuram la Lautaro, la Calhanoglu, pe care l-am văzut revenind foarte bine, mulți trebuie să uite sfârșitul sezonului trecut”, a spus Andy van der Meyde pentru