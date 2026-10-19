”Mi-a oferit o lecție”. Cum i-a uimit Nuno Campos pe dinamoviști la ședința din vestiar: ”Nu mă așteptam”

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Dinamo este în fruntea clasamentului din SuperLiga în principal datorită iscusinței de care dă dovadă noul tehnician al ”câinilor” din acest sezon, Nuno Campos (51 de ani). Președintele liderului, Andrei Nicolescu (50 de ani), dezvăluie modul în care el și cei de la clubul din Capitală au fost uimiți de lusitan. Ce lecție a oferit tehnicianul după deplasarea recentă, din etapa a 11-a, de la Sfântu Gheorghe.

Cum îi impresionează Nuno Campos pe cei de la Dinamo. Andrei Nicolescu: ”Mi-a oferit o lecție. Nu mă așteptam”

Dinamo are un parcurs excelent în sezonul 2026 – 2027 de SuperLiga. Mulți se temeau că echipa alb-roșie va suferi după despărțirea de Zeljko Kopic (49 de ani). Lucrurile nu au stat așa, ba din contră. Cu Nuno Campos la timonă, ”câinii” sunt și mai buni, iar acest lucru se vede în clasament, dar mai ales în jocul prestat.

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Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, despre cine este cu adevărat Nuno Campos. Lusitanul îi uimește constant pe cei din ”Ștefan cel Mare” prin profesionalismul de care dă dovadă săptămână de săptămână. Președintele bucureștenilor dezvăluie ce lecție nouă a primit de la tehnician după recenta deplasare la Sepsi.

”(n.r. S-a schimbat Nuno Campos după câteva luni petrecute la Dinamo?) Nu, dar el oferă lecții în fiecare moment și eu îi mulțumesc pentru asta. E greu să spui despre un om că îl știi, chiar dacă ai studiat despre el, chiar dacă te uiți în spate ce a făcut. E foarte greu să îl cunoști din prima și ceea ce e impresionant pentru mine e că, și i-am mărturisit asta, mi-a mai oferit o lecție, la Sepsi. E o lecție foarte importantă. Asta înseamnă foarte mult pentru mine (…) Văd din experiența lui. Se vede că experiența lui internațională contează în momente cheie.

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(n.r. Care a fost lecția la Sepsi?) A avut un discurs în vestiar în care primul lucru n-a fost să îi felicite pe jucători, ci a fost să le atragă un pic atenția și să-i conștientizeze apropo de lucrurile mai puțin bune care s-au întâmplat în meciuri. Lucru pe care eu personal nu m-aș fi așteptat să-l facă sau eu, dacă eram în locul lui, nu l-aș fi făcut după un asemenea meci, în care mărturisesc că mie mi s-a părut că am câștigat mai ușor decât mă așteptam”, spune Nicolescu.

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Președintele lui Dinamo, impresionat de cum a arătat liderul la meciul cu Sepsi: ”Eu nu am mai văzut de mult așa ceva”

Andrei Nicolescu spune că uimirea față de comportamentul arătat de Campos vine și prin prisma a ceea ce s-a întâmplat la meciul cu Sepsi. . A spus că de foarte mult timp nu a mai văzut un meci în care o echipă să domine atât de clar din toate punctele de vedere. ”Am avut senzația reală că în prima repriză (n.r. cu Sepsi) am controlat inclusiv ritmul, tempo-ul meciului, ceea ce e foarte rar când se întâlnesc echipe din România în campionatul intern.

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Eu n-am mai văzut de mult ca o echipă să poată să dicteze și tempo-ul unui meci, adică inclusiv tempo-ul cu care echipa adversă se prezintă. Mie mi s-a părut că au fost niște momente foarte bune în acest meci. Tocmai de aceea, lecția pe care mi-a oferit-o după meci a fost extrem de importantă”, explică președintele dinamovist.