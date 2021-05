Cătălin Moroșanu a vorbit despre scandalurile de la Survivor România 2021, și a comentat înfruntarea dintre Ștefan și Zanni.

Cătălin Moroșanu, fostul lider al Faimoșilor, eliminat din motive medical de la Survivor România 2021, a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre ce se petrece în Republica Dominicană.

Cătălin Moroșanu îl susține pe Ștefan

”Nu mai urmăresc cu mare atenție Survivor România, mi-e greu. Mie mi-a provocat traume și îmi provoacă traume psihice Survivor. Mă mai uit, dar, când văd ce se petrece acolo, mă simt, din nou, în junglă, știu exact ce reacție au unii și de ce fac ceea ce fac”, a spus, pentru FANATIK, Cătălin Moroșanu.

Cu toate acestea, recunoaște luptătorul K1, a urmărit momentele în care Ștefan și Zanni, membrii ai echipei pe care, într-un fel, a condus-o Cătălin Moroșanu, s-au înfruntat bărbătește.

”Mi-a plăcut de Ștefan, e asumat! L-a înfruntat bărbătește pe Zanni, nu l-a lovit, dar i-a spus ceea ce avea să îi spună. Eu nu aș fi putut face așa ceva, nu aveam cum să mă duc în acest mod spre Zanni, ar fi fost mult prea disproporționată înfruntarea. În plus, că eu am fost totuși un fel de lider acolo, nu ar fi fost ok, trebuia să fiu cel mai echilibrat”, ne-a spus Cătălin Moroșanu, fostul Faimos de la Survivor România 2021.

În altă ordine de idei, recunoaște totuși Cătălin Moroșanu, gestul lui Ștefan de a-l înfrunta pe Zanni este justificat, mai ales că, susține fostul Faimos, a și fost provocat.

”Băiatul acela (Zanni. N. red.) nu este chiar cel mai corect. Iar Ștefan, s-a văzut, nu admite asemenea lucruri. Mă bucur că, totuși, nu au avut loc lucruri mai grave”, a mai spus, pentru FANATIK, Cătălin Moroșanu.

Cătălin Moroșanu: ”M-ar bucura o finală în care să fie și fete”

Când vine vorba de finala Survivor România 2021, Cătălin Moroșanu recunoaște că o vede ca fiind o ”afacere între băieți” și că fetelor le va fi mai mult decât greu să ajungă acolo.

”Îl văd pe Culiță în finală. Și pe Cosmin, chiar și pe Zanni. Fetele, greu de tot, pentru ele este mult, mult mai dificil să ajungă în finală. Dar aș vrea să ajungă Elena în finală, ar merita, mi-ar plăcea să fie o finală în care să fie și fete”, a spus Cătălin Moroșanu.

Și, dacă tot a venit vorba despre fete, Cătălin Moroșanu a recunoscut că l-a deranjat enorm cum s-a comportat Zanni cu Elena Marin de-a lungul ultimelor luni la Survivor România 2021.

”Acum a recunoscut că a furat de la Elena. Noi știam, știam că este el, deja, după atât timp petrecut împreună, știam imediat când cineva minte, când cineva face ceva urât. Dar acum, după 3, după 4 luni a recunoscut. Și, să fim serioși, scandalul de la asta a pornit, că Zanni a furat. Acum, cu seninătate, recunoaște că a furat de la Elena Marin, dar că a terorizat-o timp de 3, de 4 luni, nu și-a cerut scuze”, a mai spus Cătălin Moroșanu pentru FANATIK.

”Am mers la Survivor cu acordul președintelui”

În altă ordine de idei, Cătălin Moroșanu este singurul concurent de la Survivor România 2021 care a participat la emisiune având dispensă de la ”șeful direct”. Mai exact, ales consilier județean în Galați, înainte de a pleca la Survivor România 2021, Cătălin Moroșanu a vorbit cu președintele Consiliului Județean.

”Am renunțat, așa cum e și normal, la indemnizația de consilier județean Oricum nu a fi putut să o iau cât timp am fost la Survivor. Am vorbit, înainte de a pleca la Survivor cu președintele Consiliului Județean, am lipsit motivat și nu ar fi fost ok altfel. Oricum, planurile mele nu se schimbă, voi face tot ce pot pentru promovarea sportului, mai ales printre cei tineri, pentru copii. Lucrez la asta, vreau să susținem, cu bani publici, înființarea de cluburi sportive școlare”, a mai spus, pentru FANATIK, Cătălin Moroșanu.