”Mi-a rupt inima că nu a putut fi prezent la meci”. Cui i-a dedicat Pedro Porro golul marcat contra Franței în semifinalele Cupei Mondiale 

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După un sezon extrem de modest alături de Tottenham în Premier League, echipă la un pas de retrogradare, Pedro Porro (26 de ani) are o Cupă Mondială 2026 de vis alături de naționale Spaniei. Fundașul este om de bază pentru ”Furia Roja” și, în ciuda poziției din teren, și marcator important. El a fost decisiv și cu Franța, în semifinala Cupei Mondiale, iar golul său a fost dedicat unei persoane dragi inimii sale.

Cui i-a dedicat Pedro Porro golul marcat cu Franța la Cupa Mondială

Fundașul lateral spaniol Pedro Porro a început pe bancă turneul final din SUA, Mexic și Canada. Nu a jucat niciun minut în șocul Spania – Capul Verde 0-0. A intrat apoi în succesul cu Arabia Saudită (4-0), a fost din nou rezervă cu Uruguay (1-0), iar din fazele eliminatorii a început din primul minut meci de meci.

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Acesta a marcat cu Austria (șaisprezecimi, 3-0), apoi a evoluat excelent cu Portugalia (optimi, 1-0) și Belgia (sferturi, 2-1). Porro a început din primul minut și în semifinala contra vicecampioanei Mondiale, Franța. Din nou, apărătorul a făcut un meci uriaș. Nu a lăsat nimic să treacă de el în apărare, iar în atac a marcat, în minutul 58, golul de 2-0, care a închis practic meciul și a adus liniștea pentru iberici.

. Nimeni, în afară de el și de familia acestuia, nu au știu semnificația gestului său. Fotbalistul s-a așezat pe gazon și a ridicat pumnul drept spre cer. Reușita i-a fost dedicată unui ”micuț” din familia lui Porro.

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E vorba de fiul său, născut în septembrie 2025. La un moment dat, când a fost întrebat ce face tatăl său când marchează un gol, fiul lui Porro a ridicat pumnul drept, potrivit . Din acel moment, ori de câte ori marchează un gol, Pedro Porro ridică pumnul drept ca un gest special pentru micuțul din familia sa.

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Pedro Porro, bucuros, dar și trist după meciul cu Franța: ”Mi-a rupt inima. Tati a marcat un gol, iar el nu a putut fi aici să vadă”

Am văzut așadar cum Pedro Porro , când a marcat în minutul 58, ducând scorul la 2-0 pentru Spania. Cu toate acestea, după gol a avut emoții amestecate, deoarece fiul său nu a putut fi acolo să vadă momentul. ”Fiul meu nu a putut fi astăzi cu mine pentru că are febră”, a declarat Porro după meci.

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”Este un moment cu emoții amestecate pentru că el nu a putut fi aici, iar tati a marcat un gol. Vreau să i-l dedic și sper ca mâine (n.r. miercuri) să se simtă puțin mai bine. Uneori există lucruri mult mai importante. El nu se simțea prea bine, iar eu și soția mea am decis să-l lăsăm la hotel cu bunicii. Mi-a rupt inima, dar a fost un meci cu foarte multă tensiune și am preferat să se refacă”, a adăugat fundașul.

Cine este Pedro Porro

Pedro Porro s-a născut pe 13 septembrie 1999, din părinții Luis și Eva Porro. Este originar din orașul Don Benito, în regiunea Extremadura din vestul Spaniei. Tatăl lui Porro a activat în domeniul construcțiilor, în timp ce mama sa a lucrat la un supermarket local pentru a ajuta la întreținerea familiei.

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A la gente normal le pasan cosas buenas. Pedro Porro, MVP de las semis. — GRADA B pro (@GradaBpro)

35.000.000 de euro este cota de piață a lui Pedro Porro (Tottenham) conform Transfermarkt

Din cauza programului solicitant al părinților, Porro și fratele său, Victor, au fost crescuți în principal de bunicii materni, Antonio Sauceda și Maria del Carmen. Bunicul său a avut o influență majoră asupra vieții sale. Pedro Porro nu este căsătorit, dar este într-o relație de mai mulți ani cu Maria Hurtado. Au un copil împreună, un băiat, venit pe lume în septembrie 2025. Partenera jucătorului mai are o fată, dintr-o relație anterioară.