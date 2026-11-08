„Mi-a spus că are dureri în piept și a transpirat”. Dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui Baiaram

CE TREBUIE SĂ ȘTII Noi dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Gheorghe Burticioiu

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Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, . Medicii încearcă să îi monteze stenturi, însă starea sa de sănătate rămâne critică. În urma veștilor îngrijorătoare, internaționalul român a părăsit cantonamentul Universității Craiova pentru a fi alături de tatăl său.

Noi dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Gheorghe Burticioiu

Florin Stancu, apropiat de familia fotbalistului, a povestit că a încercat să-l convingă pe Gheorghe Burticioiu să solicite de urgență ajutor medical, după ce acesta i-a mărturisit că se confruntă cu dureri puternice în zona pieptului și transpirații. Ulterior, apropiatul familiei a aflat că tatăl lui Ștefan Baiaram ajunsese la spital, iar informațiile primite despre starea sa de sănătate erau îngrijorătoare.

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În mesajul său, Florin Stancu a dezvăluit și cât de afectat era Gheorghe Burticioiu de tratamentul primit de fiul său din partea unor suporteri. Tatăl fotbalistului îi mărturisise că Ștefan Baiaram a suferit din cauza insultelor rasiste și a fluierăturilor. Stancu a încheiat cu un mesaj de susținere pentru familia jucătorului Universității Craiova, exprimându-și speranța că Gheorghe Burticioiu va depăși această perioadă dificilă.

și nu va fi prezent în această seară la meciul de la Cluj, contra celor de la CFR.

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„UNEORI, VIAȚA NE PUNE ÎN FAȚA UNOR MOMENTE PE CARE NU LE PUTEM ÎNȚELEGE… UNEORI PĂRINȚII SUFERĂ MAI MULT DECÂT COPIII

Ieri am fost să văd echipa a doua a Universității Craiova. În momentul în care am plecat de acasă, l-am sunat pe domnul Gigi Burticioiu pentru a-l invita să mergem împreună la meci. Prietenii adevărați știu că, în ultimele două săptămâni, domnul Gigi își dorise foarte mult să mă cunoască. Am vorbit de mai multe ori la telefon, am schimbat multe gânduri, iar dânsul mi-a povestit lucruri frumoase despre Ștefan.

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La un moment dat mi-a spus o frază care mi-a rămas în minte: „Domnul Florin, Ștefan este un copil sensibil. L-au durut foarte mult cei care i-au adresat cuvinte rasiste și cei care l-au fluierat.” Am înțeles atunci și mai bine cât de mult poate suferi un tânăr fotbalist atunci când, în loc de încurajare, primește răutate și nedreptate. Domnul Gigi și-a dorit să ne întâlnim. Din păcate, nu am mai apucat…Ieri, când l-am sunat, mi-a răspuns și mi-a spus că are dureri mari în capul pieptului și că transpirase. L-am rugat imediat să sune la 112, spunându-i că nu este de joacă și că trebuie să ajungă urgent la spital.

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Am ajuns la stadion și i-am povestit lui Milică ce se întâmplase. L-am sunat și în această dimineață, dar nu mi-a răspuns. După aproximativ o oră, m-a sunat Milică și mi-a spus că domnul Gigi este la spital și că situația nu este deloc bună.

De atunci, am vorbit cu mai mulți oameni de bine, oameni care s-au interesat de starea lui și care speră într-o veste bună. Îmi pare enorm de rău pentru ceea ce i se întâmplă. Chiar dacă nu am avut ocazia să ne strângem mâna și să ne privim în ochi, conversațiile noastre telefonice mi-au fost suficiente pentru a-mi forma o impresie despre dânsul.

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Am descoperit un OM DE O MARE BUNĂTATE, CU SUFLET ȘI CARACTER. Un om care își iubește copilul, care suferă pentru el și care și-a dorit să cunoască un alt om cu care împărtășea dragostea pentru Universitatea Craiova.

Domnule Gigi, sper din tot sufletul să treceți cu bine peste această încercare. Îmi doresc să avem ocazia să ne întâlnim, să stăm de vorbă și să continuăm discuțiile pe care le-am început la telefon. Iar ție, Fane, vreau să-ți transmit un gând: fii puternic! Tatăl tău are nevoie de tine, iar tu ai nevoie de puterea și dragostea lui.

Nu uita niciodată că dincolo de fotbal, de rezultate, de critici și de fluierături, sunteți oameni, cu suflete și cu familii. Astăzi, mai mult decât oricând, contează OMENIA, solidaritatea și rugăciunea. Suntem alături de voi! Dumnezeu să-i dea sănătate și putere domnului Gigi Burticioiu. Fii puternic, Ștefan Baiaram”, a fost mesajul lui Florin Stancu.