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La numai câteva zile după ce au avut un nou scandal de familie, Ioana Năstase face o declarație șocantă. Ce i-a mărturisit, de fapt, Ilie Năstase, în ziua în care a depus pentru prima oară actele de divorț. Are legătură cu sănătatea.

Ioana Năstase, afirmație uimitoare despre Ilie Năstase

Ilie Năstase (80 ani) și actuala parteneră de viață, Ioana (49 ani) traversează o perioadă tumultoasă în planul sentimental. Bruneta a apelat numărul de urgență 112 în urma unei dispute aprinse cu fostul jucător de tenis. Ulterior, foarte multă lume a vrut să știe care este .

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În scandalul dintre cei doi a intervenit și una dintre fostele soții ale fostului sportiv. Brigitte Pastramă, care în prezent este creatoare de modă, nu a mai vrut să păstreze tăcerea și . Aceasta din urmă nu a mai suportat lucrurile vehiculate în ultimele zile și a decis să dea cărțile pe față.

Femeia de afaceri a subliniat că întregul conflict cu fostul tenismen nu are nicio legătură cu partea materială. Mai mult decât atât, a recurs la o afirmație uimitoare. În martie 2021 când a depus prima oară actele de separare a primit o veste care a pus-o pe gânduri. Astfel, a decis să-i mai dea o șansă partenerului care i-a transmis că are probleme de ordin medical.

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„Prima dată când am băgat divorțul, îmi aduc aminte perfect. A venit la poarta unde stăteam și mi-a spus că el are niște vase de sânge sparte la cap. Că vine de la medic și că nu știe câte zile mai are de trăit. După care mi-am retras cererea. A doua oară a fost la notar, nu s-a prezentat”, a spus Ioana Năstase, pentru .

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De ce s-au certat, de fapt, Ilie Năstase și Ioana

„Nu are legătură cu banii, cu geloziile față de foste. Am văzut în diverse publicații că aș fi fost eu geloasă, că aș fi reproșat ceva, că ar fi fost vorba despre bani. În primul rând, am și eu venit. Are și el venit. Noi aveam cu ce să plătim. Adică ne permiteam să mergem și în vacanțe.

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Nu e vorba… Nu plecau discuțiile, certurile, de la bani. Era gelos și inclusiv pe familia mea. Dacă îi spuneam că merg la mama mea sau undeva, eu nu aveam voie să fac nicio mișcare. Era după mine mai tot timpul. Și când pleca, nu știu să vă spun, pentru o zi, două zile, venea prin preajma blocului să vadă dacă mai sunt pe acel scaun, pe terasă.

Dar vă spun sincer, nu are nicio legătură cu ceea ce văd eu prin presă. Eu chiar nu cunosc acest sentiment de gelozie. Sunt o femeie sigură pe mine. Dacă e ceva să fie al meu, este. Dacă nu, nu. Adică, mai ales că el este Ilie Năstase. I-am dat libertate. I-am dat tot ce și-a dorit el. Tot, absolut tot.

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L-am respectat. Nu am ieșit în presă să vorbesc urât de el, că am văzut că încearcă să mă denigreze. Niciodată. Doar că, fiind o persoană publică, în momentul în care apelezi la o instituție, vrei, nu vrei, presa își face datoria”, a completat Ioana Năstase, mai arată sursa menționată anterior.

A fost sau nu agresată de Ilie Năstase?

Întrebată dacă a fost agresată vreodată de Ilie Năstase, frumoasa brunetă a decis să spună adevărul. Afacerista a recunoscut că acest lucru s-a întâmplat în repetate rânduri, dar nu a vrut niciodată să spună ce se întâmplă în familia sa. În plus, Ioana Năstase susține că are suficiente dovezi pentru a proba afirmațiile.

„Nu vorbesc aiurea. Pentru cei care spun anumite lucruri, ar trebui să se gândească: ‘Măi, femeia asta, dacă spune ceva, înseamnă că are și niște probe’, da? Eu am trecut peste acele episoade, sperând că se va îndrepta”, a mai adăugat soția primul lider din clasamentul ATP.

În ultimii ani cei doi parteneri de viață au trecut prin mai multe episoade problematice. Bruneta a depus actele de divorț de trei ori, cei doi fiind în proces chiar în momentul de față. Cu toate acestea, de fiecare dată s-au împăcat și păreau că lucrurile revin treptat pe linia de plutire. Din păcate, se pare că realitatea este cu totul alta.