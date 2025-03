„Mi-a spus Meme că erau morți toți”. Gigi Becali a dezvăluit ce a fost în vestiarul FCSB: „Fără Tănase, Bîrligea și Cisotti, eram fiii ploii”

FCSB a remizat în primul meci din play-off, . A fost un meci de infarct pentru fanii celor două echipe, o confruntare în care ambele formaţii au trecut la conducere. În prelungiri, roş-albaştrii au ratat două ocazii importante de victorie.

„Mi-a spus Meme că erau morți toți”. Gigi Becali a dezvăluit ce a fost în vestiarul FCSB

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce s-a întâmplat în vestiarul FCSB-ului după derby. Patronul FCSB susţine că jucătorii erau foarte obosiţi după turul de forţă pe care l-au avut în ultimele săptămâni:

ADVERTISEMENT

“Din moment ce o echipă care are om în plus nu are soluţie de pasă şi joacă între fundaşii centrali… Trebuia să îi dominăm şi în 15 minute să-i spulberăm. Noi nu aveam situaţii de a pasa din cauza lui Edjouma, că nu stătea bine în teren.

Poate era şi Şut foarte obosit… Înţelegi? Ce să-i faci? Mi-a spus Meme că erau morţi de oboseală. Dacă nu îi aveam aseară pe Tănase, Cisotti şi Bîrligea, eram fiii ploii.

ADVERTISEMENT

“Gheorghiţă e în cădere de formă, dar aşa ceva?”

Toţi erau morţi, obosiţi. Creţu era mort. Deci, ia închipuiţi-vă… Avioane, dus-întors, jucat. Vă daţi seama? O să ne odihnim şi o să fie super bine. Edjouma e la revedere, ce să-i faci?

. Gheorghiţă e în cădere de formă, dar aşa ceva? Ok, hai să zicem că Gheorghiţă e obosit, dar Musi? La 20 de ani aşa ceva…”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

FCSB a căzut pe locul 3 în SuperLiga după prima etapă de play-off. CFR Cluj a urcat pe primul loc după victoria obţinută în faţa lui Dinamo, scor 3-1. Pe locul secund este Universitatea Craiova.