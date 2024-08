”Mi-a stat inima”. Ce a putut să pățească Gabriela Cristea în timpul vacanței în Corfu

Gabriela Cristea și-a luat familia și au plecat în vacanță. Prezentatoarea TV se distrează în Grecia alături de Tavi Clonda și de cele două fiice ale lor. Deși este departe de casă, vedeta nu uită să împărtășească cu fanii toate peripețiile de care are parte.

Gabriela Cristea și familia, vacanță cu peripeții în Corfu

pun foarte mult accentul pe experiențele în familie. Tocmai de aceea, ori de câte ori au timp, își iau fetițele și pleacă în diverse vacanțe, fie în țară, fie peste hotare.

În urmă cu câteva săptămâni, Gabriela și familia ei s-au distrat la Disneyland Paris. De data asta, vedeta împreună cu Tavi și cele două fiice se află într-un adevărat paradis și anume, în Grecia.

Gabriela Cristea a ales să se distreze pe una dintre cele mai populare insule. Corfu este recunoscută pentru apele sale curate și pentru peisajele care taie respirația oricui.

Din aceste considerente, dar și datorită faptului că este o insulă liniștită, Gabriela și soțul ei au decis să își petreacă vacanța aici. Din păcate, niciunul dintre ei nu bănuia ce avea să îi aștepte în paradisul elen.

Prezentatoarea de la Antena Stars a găsit un șarpe în casa în care s-a cazat

Prezentatoarea de la Antena Stars a ales să nu se cazeze la hotel, ci a preferat să simtă cu adevărat experiența grecească. Aceasta a optat pentru o casă în Corfu, însă, în momentul în care fiicele ei au deschis ușa, vedeta a avut parte de un șoc.

Potrivit spuselor Gabrielei Cristea, la intrarea în casă se afla un pui de șarpe veninos. Nimeni nu se aștepta la așa ceva, astfel că sperietura a fost una de zile mari.

Gabriela Cristea le-a povestit fanilor că a fost avertizată de prezența șerpilor veninoși, dar s-a gândit că nu i se poate întâmpla tocmai ei așa ceva. , dar până acum nu a mai avut parte de astfel de ”musafiri” nepoftiți.

Din fericire, era un pui de șarpe, iar aceștia nu sunt periculoși. Șerpii periculoși sunt cei ajunși la maturitate, dar aceia nu stau în locurile unde sunt oameni.

”Când am deschis ușa casei, să intrăm în casă, am găsit un șarpe. Era fix la ușă, înăuntru, în locație. Când am deschis ușa și m-am trezit cu șarpele în fața ochilor, mi-a stat inima. Era un pui de șarpe. E doar un șarpe veninos, dar nu trăiește pe unde stau oamenii.”, le-a povestit Gabriela Cristea fanilor de pe Facebook.