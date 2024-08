. Sportiva a fost calificată în finală la săritura în lungime, însă nu a reușit să ajungă pe podium. Jurnaliștii FANATIK au fost prezenți pe stadionul lui PSG și au obținut și o primă reacție a atletei.

“Mi-am dorit să atac medalia”. Alina Rotaru, prima reacție după rezultatul din finala de la Jocurile Olimpice

Sportiva în vârstă de 31 de ani a terminat pe locul 7 în finala la săritura în lungime, iar cea mai bună săritură a fost de 6,67 metri. După rezultatul obținut pe Parc des Princes, .

“Astăzi a fost un pic cam greu nu prea m-am regăsit pe această pistă, dar am încercat să fac mai bine de la săritură la săritură. Însă, se pare că norocul nu a fost de partea mea.

Planul meu a fost să vin cât mai aproape de prag și să prind pragul cât mai bine, nu ca în calificări. Se pare că primele două sărituri au fost la fel ca în calificări. Planul de acasă nu prea a funcționat. A trebuit să mă lupt cu mine din a 3-a ca să intru în primele 8 și am reușit.

Mi-am dorit să atac medalia, dar nu a fost să fie. Am așteptat vântul la ultima săritură și tot a fost -1,1 din față, chiar dacă m-am dat eu și încă puțin mai în față. Da, sunt mulțumită de performanța realizată. Se putea și mai bine, dar sunt mulțumită.

“Pista aceasta m-a afectat foarte mult”

Îmi pare rău că cea de pe locul 6 are același rezultat ca mine. De asta îmi pare cel mai rău. A fost o atmosferă unică și mi-a plăcut foarte mult.

Pe mine pista aceasta m-a afectat foarte mult pentru că nu am ajuns pe prag. De la săritură, la săritură am alergat și mai rapid. Mi s-au scurtat pașii, fiind mai rapizi și nu am mai ajuns pe prag. A fost destul de mult.

Nu a fost departe (n.r. podiumul). Astăzi m-am simțit foarte bine. Eram și eu de 6,9 metri, dar nu a fost să fie. Da, mă gândesc la Los Angeles. Sper cu o performanță mai bună.

Eu am riscat de la săritură, la săritură m-am dus mai în față, dar se pare că nu mi-a reușit. Problema a fost bătaia cu mine însumi. Mi-aș fi dorit mai mult după aceste sărituri. Antrenorul mi-a spus ‘Asta este astăzi. Atât s-a putut. Data viitoare va fi mai bine'”, a declarat Alina Rotaru la finalul probei.

Săriturile Alinei Rotaru în finală:

6.46 metri – locul 10

6.46 metri – locul 11

6.65 metri – locul 6

6.55 metri – locul 7 (6.65 metri, cel mai bun rezultat)

6.67 metri – locul 6 (6.67 metri, cel mai bun rezultat)

6.50 metri – locul 7 (6.67 metri, cel mai bun rezultat)