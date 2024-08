„Mi-am irosit cei mai buni ani”. Noi declarații ale fostei soții a lui Ralf Schumacher, după ce a aflat că fratele lui Michael Schumacher este homosexual

Cora Schumacher a rupt tăcerea și a vorbit despre relația cu Ralf Schumacher. În urmă cu aproximativ o lună, fratele lui Michael Schumacher, fostul campion mondial de Formula 1, . Cora Schumacher a mărturisit că se simte folosită.

Noi declarații ale fostei soții a lui Ralf Schumacher, după ce a aflat că fratele lui Michael Schumacher este homosexual: „Au existat multe zvonuri”

Cora și Ralf Schumacher au fost căsătoriți timp de 14 ani. Cei doi s-au despărțit în 2015 și au împreună un fiu, pe David, pilot de curse. În urmă cu o lună, Ralf Schumacher a dezvăluit pe Instagram că este gay și că are o relație cu Etienne Bousquet-Cassagne, care este managerul său de afaceri, fost politician francez.

la acel moment. Cora Schumacher, în vârstă de 47 de ani, a auzit în trecut zvonuri legate de fostul său partener. „Mi-aș fi dorit ca Ralf să mă fi inclus sau măcar să mă lase să fac parte din decizia lui.

Ar fi fost un semn de respect. În timpul carierei sale în F1, au existat multe zvonuri. L-am rugat să clarifice dacă ceea ce se spune este adevărat, dar el a negat mereu, spunându-mi că îmi imaginez totul și că poate am nevoie de ajutor psihologic”, a declarat Cora Schumacher, conform Der Spiegel.

„Mi-am irosit cei mai buni ani. Mă simt folosită”

Cora Schumacher a mărturisit ce a simțit în momentul în care Ralf Schumacher, fostul său soț, a declarat că este homosexual. Vedeta TV susține că se simte folosită și că și-a irosit cei mai frumoși ani din viață.

„Când a anunțat-o, a fost ca o înjunghiere în inimă. Coming out îi afectează întotdeauna pe cei din jurul tău, inclusiv pe fosta soție cu care ai avut un copil. Astăzi mă simt folosită în timpul căsătoriei.

Simt că mi-am irosit cei mai buni ani. Îmi pun multe întrebări. A fost sincer cu mine? Și ceva și mai important este în minte: m-a iubit? Am avut încredere în el orbește și de aceea cuvântul lui era lege pentru mine”, a mai spus Cora Schumacher.

Ralf Schumacher și Etienne au o relație de doi ani

Potrivit publicației germane BILD, Etienne și Cora Schumacher se cunosc de aproximativ un an, în timp ce Ralf Schumacher are o relație cu managerul său de doi ani. În urmă cu un an, pilotul de curse german i-a făcut cunoștință fostei soții cu Etienne, despre care i-a spus că este asistentul său.

Ralf Schumacher este fratele lui Michael Schumacher, campion mondial de 7 ori în Formula 1. Michael este în comă încă de pe 29 decembrie 2013, după ce a suferit un groaznic accident la schi.